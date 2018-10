X Factor 2018 su TV8? Dove e quando vedere le repliche in chiaro

X Factor 2018 andrà in chiaro su TV? Dove e quando vedere le puntate

Sono cominciati i Live Show di X Factor 2018. Andranno in onda in chiaro su TV8? C’è un po’ di confusione in merito a questa domanda, lo riconosciamo. Pensiamo però che Sky non lascerà solo il pubblico affezionato al talent show e che però non è abbonato. Lecito domandarsi dove e quando vedere le repliche su TV8, ma vi spieghiamo tutto noi e vedrete che l’attesa non sarà molta. Solitamente non c’era da aspettare settimane prima che Sky mandasse in onda X Factor 2018 in chiaro, perché si potevano vedere le puntate già il giorno dopo su TV8. Sono repliche, ovviamente, perché la diretta delle puntate Live sarà disponibile esclusivamente su Sky Uno per gli abbonati. Questi ultimi potranno rivedere o recuperare le puntate anche grazie ai servizi On Demand e Sky Go.

Dove vedere X Factor 2018 in chiaro: le repliche dei Live su TV8?

Quest’anno pare che la messa in onda in chiaro di X Factor 2018 non seguirà di pari passo la programmazione Sky. Se nelle ultime edizioni la replica dei Live era in programma già il giorno dopo su TV8, quest’anno pare non sarà così. Abbiamo dato un’occhiata alla guida tv del canale televisivo e per stasera non è prevista la puntata dei Live di X Factor 2018 (potete scoprire qui tutto cosa è successo e il primo eliminato). Cercando sul sito, non c’è nessuna informazione disponibile. Il canale parla ancora di “corsa verso i Live”, e allora quando andrà in onda X Factor 2018 su TV8? Forse più in là, di sicuro le repliche delle puntate non andranno in onda il giorno dopo alla diretta Sky.

X Factor 2018 su TV8: quest’anno non ci sarà la replica in chiaro?

Grande confusione, insomma, intorno alle repliche di X Factor 2018. Su TV8 potrebbe arrivare nei prossimi mesi, dando così l’esclusiva assoluta ai canale Sky di messa in onda. Si parlava nelle scorse settimane di un ritorno in Rai o Mediaset, questo farebbe sicuramente felice i tanti che non vogliono abbonarsi soprattutto adesso che potrebbe non andare più in chiaro. Dove e quando vedere X Factor 2018, allora? Su Sky, il giovedì sera: non ci sono altre risposte al momento, ma vi terremo aggiornati!