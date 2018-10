X Factor lascia Sky? Frattura a causa di Morgan: le ultime indiscrezioni

X Factor non andrà più in onda su Sky?

Notiziona del giorno: X Factor potrebbe lasciare Sky e tornare in onda sulla televisione pubblica. I fan del talent show che hanno smesso di guardarlo non avento la TV a pagamento potrebbero festeggiare di questa indiscrezione. Ma sempre meglio attendere conferme, prima di sparare coriandoli e dare fiato alle trombe. L’edizione in corso ovviamente proseguirà e terminerà su Sky Uno; siamo giunti ormai ai Bootcamp, la fase più calda del programma, e mancano poche settimane alla prima puntata dei Live. Tutto potrebbe cambiare il prossimo anno, sempre se dovessero esserci proposte sulla scrivania di Fremantle.

L’indiscrezione sulla frattura tra Sky e Fremantle

Cosa sta succedendo? Sappiamo tutti che c’era bisogno di cercare un nuovo giudice dopo che Asia Argento è stata allontanata. Nonostante il pubblico chiedesse a gran voce il suo ritorno e lei stessa fosse disposta a tornare, Sky non ne ha voluto sapere e ha proseguito la ricerca. Qualche giorno fa sembrava certa la presenza di Morgan in giuria al posto di Asia e l’indiscrezione di oggi di Blogo rivela che la decisione fosse della Fremantle, mentre Sky si sarebbe opposta in maniera categorica al ritorno di Morgan come giudice. E infatti ieri è stato ufficializzato Lodo Guenzi dello Stato Sociale in giuria.

X Factor lascia Sky a causa di Morgan?

Questo braccio di ferro per avere Morgan giudice potrebbe aver creato degli attriti tra Sky e Fremantle, inoltre il contratto è in scadenza quest’anno ed è per questo che oggi si pensa all’eventualità che X Factor possa lasciare Sky. In tal caso, potrebbe farsi avanti la Rai, dove è andato in onda prima di passare sulla pay TV, ma chissà che invece Mediaset non decida di puntare anche su questo talent show oltre che su Amici. Naturalmente rimarremo in attesa di conferme o smentite!