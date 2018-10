Lodo Guenzi giudice di X Factor: arriva il cantante de Lo Stato Sociale

Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale giudice di X Factor 2018

Era nell’aria e potrebbe succedere davvero: Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale, potrebbe essere il nuovo giudice di X Factor. Sarebbe lui quindi a sostituire Asia Argento, che dopo la polemica esplosa questa estate è stata allontanata dal programma. Per il bene sia suo sia del talent show, era stato spiegato. Sostituire Asia non sarà facile, questo è certo. L’attrice è piaciuta molto al pubblico di X Factor durante le Audizioni e per questo sono stati in tantissimi a chiedere che le venisse restituita la poltrona di giudice. Non c’è stato verso di convincere Sky: l’allontanamento di Asia sembra ormai definitivo.

Nuovo giudice di X Factor: sarà Lodo Guenzi o Morgan?

Come sempre spuntano diversi nomi in attesa dell’ufficialità, qualche giorno fa sembrava certo che ci sarà Morgan al posto di Asia Argento. Oggi invece Lodo riconquista il primo posto nella classifica dei possibili sostituti. Secondo Repubblica.it mancherebbe soltanto l’ufficialità e potremo vedere Lodo Guenzi dello Stato Sociale giudice di X Factor 2018. D’altronde si parlava di lui anche prima di conoscere i quattro giudici dell’edizione in corso, perciò è sicuro che piace alla produzione del talent. Aveva sostenuto anche il provino, poi è stato ospite della seconda puntata delle Audition e il pubblico ha reagito decisamente bene. L’energia e la simpatia di Lodo potrebbe aver convinto definitivamente Sky ad assegnarli il delicato compito di sostituire Asia Argento – che però ha chiesto di riavere il suo posto fino alla fine -.

A breve i Live, chi sarà il sostituto di Asia Argento?

Manca davvero poco ai Live, inizieranno il 25 ottobre, ieri sera sono andati in onda i primi Bootcamp. Considerando che il giudice dovrebbe conoscere prima la squadra e iniziare a lavorare con i cantanti, allora a breve verrà rivelato il sostituto di Asia Argento. Lodo Guenzi giudice di X Factor a noi convince, e a voi?