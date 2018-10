X Factor 2018 Bootcamp: le categorie di Fedez e Manuel Agnelli

X Factor, i Bootcamp del 4 ottobre 2018

Questa sera è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2018. Abbiamo assistito al classico gioco delle sedie per le squadre di Fedez e Manuel Agnelli. Prima di questo, però, Alessandro Cattelan ha comunicato ai quattro giudici la prima categoria che sarebbe stata assegnata, ovvero le Under Donna. I primi a rivedere i concorrenti che hanno superato la selezione sono stati Manuel Agnelli e Fedez, mentre saliranno sul palco i restanti artisti per Mara Maionchi e Asia Argento nella puntata della prossima settimana. In cosa consistono i Bootcamp? Il giudice della categoria assegna una sedia al concorrente che vorrebbe portare agli Home Visit e non la assegna a chi proprio non lo convince per i Live. Fino a quando non si esibiscono tutti gli artisti, però, la sedia non è sicura: il giudice può fare switch tutte le volte che desidera. Sono cinque le sedie da riempire per ogni categoria e più del doppio i candidati a riempirle.

I Bootcamp delle Under Donne di Manuel Agnelli

Manuel Agnelli guiderà la categoria delle Under Donna a X Factor 2018. Il cantante degli Afterhours ha rotto il ghiaccio nei Bootcamp di questa nuova edizione del reality show e subito ha messo in chiaro alle ragazze che con lui lavoreranno molto. E come sempre ha avuto le idee ben chiare su chi vuole ai Live nella sua squadra di Under Donne. Tre switch nella sua categoria e a uscirne vincitrici sono state Camilla, Ilaria Pieri, Martina Attili, Luna Melis, Sherol Dos Santos. Per assegnare la sedia a Martina, Manuel ha chiesto a Ilaria Pieri ed Edy Maria Del Cane di ricantare. Alla fine Edy ha dovuto lasciare la sedia. Helena Russo ha dovuto lasciare la sua sedia a Camilla e ha emozionato per ciò che ha detto poi a Cattelan: “Dispiaciuta sì, ma ho lasciato il posto a chi se lo merita”. Davvero una bella cosa! Le Under Donna sono davvero una bella squadra: sarà dura eliminarne due! Non sono mancate le proteste del pubblico a Manuel Agnelli quando ha definito Camilla “troppo classica”. Anche la sostituzione di Alessia Gerardi – con Sherol -non è piaciuta ai presenti in studio che si sono fatti sentire con forti fischi!

X Factor 2018, a Fedez la categoria degli Over

A Fedez è stata assegnata la categoria degli Over, dopo cinque anni! Il rapper è stato definito spietato dagli aspiranti concorrenti di X Factor 2018, ma semplicemente conosce bene il meccanismo del talent e sa riconoscere un cantante che può convincerlo per i Live o meno. Nella sua categoria si è esibita anche un’ex cantante di Amici, Valeria Romitelli. Le cinque sedie degli Over sono state assegnate a Matteo Costanzo, Jennifer Milan, Naomi, Renza Castelli e Gaston, dopo tre switch con Mattia, Valeria e Danilo. L’appuntamento con la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2018 è per giovedì prossimo con Mara Maionchi e Asia Argento, che però non rivedremo ai Live nonostante lei abbia ripetuto più volte di voler tornare. Chi ci sarà al suo posto? Un nome a sorpresa è in cima alla lista dei possibili sostituti….