Valeria Romitelli a X Factor 2018 dopo Amici di Maria De Filippi

Valeria Romitelli in cerca di una seconda possibilità

Vi ricordate di Valeria Romitelli? Dopo Amici di Maria De Filippi ha partecipato a X Factor 2018. La cantante ha partecipato all’edizione 2011-2012 del talent show di Canale 5 e possiamo ricordarla anche per la sua storia con Gerardo Pulli, il vincitore di quell’anno. Di lei si erano perse le tracce, nonostante sia una brava cantante e sia apparsa anche in un programma Rai negli anni scorsi. Ha deciso di riprovare con un talent a distanza di sei anni partecipando a X Factor 2018: ha superato le audizioni, è nella categoria degli Over e ai Bootcamp si è esibita in attesa del giudizio di Fedez, giudice scelto quest’anno per la categoria mista dei più grandi.

Valeria Romitelli a X Factor: i dubbi di Fedez

Chi segue il reality in onda su Sky sa bene che Fedez nutre dubbi a priori sulle cantanti che portano sul palco brani di Adele. “Portare Adele è sempre una scelta kamikaze”, ha infatti ribadito questa sera nella prima puntata dei Bootcamp. Fedez non avrebbe voluto dare una sedia a Valeria, perché nonostante non abbia cantato affatto male era preoccupato dalla scelta della canzone, segno di mancanza di consapevolezza secondo lui. I colleghi giudici gli hanno fatto notare che le sedie erano ancora vuote. Lei stessa ha chiesto una possibilità: “Vorrei fare un percorso e affidarmi a te. Ci sta penso sbagliare una canzone. Sono qui per lavorare”. Nonostante tutto Fedez ha notato del potenziale in lei e dunque per Valeria a X Factor è arrivata una sedia ai Bootcamp.

X Factor 2018, Valeria Romitelli non convince Fedez

Non è stato semplice conquistare una sedia, è riuscita in qualche modo a convincere Fedez ma era chiaro che non sarebbe stato semplice mantenerla. Dopo Amici, aveva tentato anche la strada di Area Sanremo prima di presentarsi alle audizioni di X Factor 2018: Valeria Romitelli però non è riuscita a convincere in tutto e per tutto Fedez, che ha preferito sostituirla con Jennifer.