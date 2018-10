Asia Argento torna a X Factor 2018? Lo strano messaggio su Instagram

Asia Argento tornerà a X Factor 2018? Le ultimissime da Instagram

Asia Argento potrebbe non tornare a X Factor 2018. L’attrice durante le audizioni è piaciuta al pubblico e ha convinto tutti, purtroppo vicende non inerenti al programma hanno portato al suo allontanamento. Da settimane si parla di un suo possibile ritorno nel programma, ma potrebbe non succedere. Lei vorrebbe tornare, altri la rivorrebbero e anche il pubblico è dalla sua parte. Eppure, il suo ultimo messaggio su Instagram lascia intendere il contrario. Asia Argento tornerà o non tornerà a X Factor per i live? “Grazie a tutt* per il prezioso sostegno. La vita è un bel libro, ed è tempo di voltare pagina“, ha scritto poco fa su Instagram.

X Factor 2018, Asia Argento vorrebbe tornare

L’ormai ex giudice è stata allontanata quando è scoppiato il caso Bennett. Lei ha respinto ogni accusa, ma ciò non è bastato per il programma di Sky. Asia è stata allontanata da X Factor e potrebbe non tornare visto che ha parlato di voltare pagina. A lei però piacerebbe tornare, come ha riferito anche a Massimo Giletti ieri sera a Non è l’arena: “Voglio tornare ad X Factor a fare il mio lavoro, a riappropriami della mia vita perché l’Italia mi vuole. Voglio proprio tornare, mi ha tenuto in vita dopo la morte di Anthony, rivoglio il mio posto”. E poi ha proseguito: “Vedere la gente che mi rivuole mi ha aiutato molto ad andare avanti in questo periodo”. Che il suo voler voltare pagina, allora, si riferisca ad altro?

Asia Argento a X Factor, Twitter vuole il suo ritorno

Fa bene a dire che la gente vorrebbe il ritorno di Asia a X Factor. Su Twitter infatti è partita un’iniziativa in suo favore: c’è chi è pronto a non seguire le puntate dei live in segno di protesta. Anche Simona Ventura aveva preso le sue difese come tanti altri. Sky ascolterà le richieste del pubblico e farà tornare Asia al suo posto di giudice a X Factor 2018?