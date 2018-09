Asia Argento lascia X-Factor: Simona Ventura prende le sue difese e critica lo show

X-Factor, Asia Argento lascia lo show: Simona Ventura la difende e poi prende le distanze dal programma

Di Asia Argento si è detto e scritto molto nelle ultime settimane. Le accuse dell’attore Jimmy Bennet, rese note da un articolo pubblicato dal New York Times, hanno infatti alzato un polverone mediatico che, inevitabilmente, ha travolto anche la figlia di DarioArgento (sia personalmente che professionalmente). Asia, per questo motivo, ha dovuto anche a dire addio a X-Factor, che quest’anno l’avrebbe vista impegnata tra i membri della giuria. Sulla questione, oggi, è stata invitata a dire la sua Simona Ventura che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, pare sia uno dei nomi che Sky Italia voglia contattare per la sostituzione della Argento. Intervistata da Chi, però, Simona Ventura non è sembrata molto entusiasta di questa eventualità. Dopo aver preso le difese di Asia, infatti, la conduttrice non ha certo risparmiato critiche al programma.

Simona Ventura a X-Factor? “Il programma è cambiato… un progetto lontano dalla mia missione”

A Simona Ventura, nell’ultimo numero di Chi, è stato prima chiesto di commentare un suo possibile ritorno a X – Factor. Cosa ne pensa? “Lo trovo un progetto lontano dalla mia missione originaria. Il programma è cambiato troppo rispetto a quando lo abbiamo lanciato con Morgan” ha dichiarato SuperSimo “Cito lui perché i cantanti che ancora oggi vendono sono quelli che abbiamo scoperto noi. Nessuno si offenda, ma è così”. Asia? “Un peccato, era la vera novità di questa annata. Competente in ambito musicale ma volto di una società che è anche una multinazionale americana. Dopo lo scandalo esploso, immagino non abbiamo potuto fare altrimenti. Dispiace”.

Simona Ventura difende Asia Argento: “Ha peccato di ingenuità ma…”

Sullo scandalo che ha coinvolto Asia Argento, in fine, Simona Ventura ha voluto ribadire il suo pensiero, prendendo in qualche modo le difese dell’attrice. “Asia ha peccato di ingenuità senza dubbio” ha affermato la Ventura “Ma il tritacarne mediatico nel quale è finita è stato devastante”.