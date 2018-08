Asia Argento fuori da X Factor? Il comunicato ufficiale di Sky Italia

Asia Argento fuori da X Factor se la notizia sull’aggressione venisse confermata, il comunicato Sky Italia

X Factor ha scelto di prendere una posizione su Asia Argento. Il noto talent della musica prenderà inizio il prossimo 6 settembre su Sky Uno e forse l’attrice non affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Infatti, il programma ha da qualche ora condiviso sui social un comunicato ufficiale che riguarda la posizione di Asia. Per chi non lo sapesse, da questa mattina, la Argento è finita in una vera e propria bufera. Qualche tempo fa, l’attrice aveva dichiarato pubblicamente di aver subito degli abusi da Weinstein ed ecco che ora New York Times pubblica una notizia, secondo la quale avrebbe pagato 380mila dollari all’attore Jimmy Bennet dopo averlo aggredito. Secondo quanto rivela la nota rivista americana, l’attrice avrebbe risarcito il giovane di 17 anni, per farlo restare in silenzio sull’abuso. Questa aggressione sarebbe avvenuta in California cinque anni fa, quando entrambi recitavano nel film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa. Ora sui social c’è una vera e propria bufera sull’accaduto e X Factor non ha potuto fare a meno di condividere le sue intenzioni pubblicamente.

Sky Italia prende una posizione precisa su Asia Argento e la sua partecipazione a Sky

Il noto talent ha dichiarato che qualora fosse confermata la notizia del New York Times la collaborazione con Asia Argento verrebbe interrotta. Infatti, il programma ammette che questa vicenda sarebbe “incompatibile con i principi etici e i valori di Sky”. Sky Italia ha, dunque, preso una posizione ben precisa per quanto riguarda Asia Argento, che quest’anno avrebbe dovuto prendere parte a X Factor in qualità di giudice. Sebbene il talent prenderà inizio il prossimo 6 settembre, ricordiamo che molte puntate sono già state registrate, come quelle riguardanti le audizioni. Intanto, Sky Italia e FremantleMedia ci tengono a precisare, con il comunicato, di non aver scelto l’attrice come giudice per il suo impegno nella campagna #Metoo o per le sue posizioni personali, ma “per le sue competenze musicali e le sue capacità di gestire un ruolo televisivo in un programma di questo tipo”.

Asia Argento nella bufera: l’attrice forse non sarà tra i giudici della nuova edizione di X Factor

Dopo la notizia uscita su New York Times questa mattina, la partecipazione di Asia al noto talent in onda su Sky è seriamente a rischio. Il comunicato parla chiaro e la sua posizione al momento è in bilinco. Ora tocca attendere per comprendere quale decisione definitiva prenderà il programma. Non è un periodo facile per l’Argento, che qualche tempo fa si è ritrovata anche ad affrontare la perdita del suo compagno, morto suicida.