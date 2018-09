X Factor 12, interrotta la collaborazione con Asia Argento: è ufficiale

X Factor 12, è ufficiale Asia Argento è fuori: la collaborazione è saltata

Asia Argento non prenderà parte alla 12esima edizione di X Factor nel ruolo di giudice. A comunicarlo ufficiale è lo stesso programma, che attraverso i social mette al corrente il pubblico su quanto è stato deciso. Questa scelta definitiva è stata presa di comune accordo, secondo quanto è possibile leggere nel comunicale ufficiale. Il noto talent non vedrà la presenza di Asia per un motivo ben preciso. In queste ultime settimana, l’Argento è caduta in una vera e propria bufera. Infatti, per l’attrice sono arrivate delle accuse molto pesanti da parte dell’attore Jimmy Bennet. A rendere note le dichiarazioni del giovane ci ha pensato la rivista New York Times. La posizione di Asia è stata subito compromessa, in quanto ha sempre combattuto contro la violenza sulle donne e sugli uomini. Ora a essere accusata è proprio lei. Questo dettaglio l’ha fatta finire inevitabilmente nel mirino di numerose persone. A questo punto, X Factor è stato costretto a prendere una decisione importante.

Asia Argento non sarà uno dei giudici di X Factor 2018

Dal prossimo 6 settembre, su SkyUno andrà in onda dalle ore 21.15 le puntate di solezione. Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e anche Asia Argento individueranno i 12 talenti che prenderanno ufficialmente parte al talent. L’attrice è presente, in quanto, queste puntate sono state registrate prima ancora che accadesse lo scandalo. Nel comunicato è possibile leggere che Asia non sarà presente però nei Live Show. “Un nuovo giudice si siederà al tavolo”, ha rivelato il programma. “Di comune accordo con Asia abbiamo infatti deciso di interrompere la nostra collaborazione”, in questo modo il talent ha confermato che l’Argento non è più uno dei quattro giudici della 12esima edizione del talent. Nel frattempo, si parla anche del suo possibile sostituto. La scelta potrebbe ricadere su Simona Ventura, stando alle ultime indiscrezioni.

X Factor 2018, il programma ha scelto di allontanarsi dalla bufera che ha travolto Asia Argento

Il motivo che ha spunto la produzione a prendere questa decisione riguarda i concorrenti e lo stesso programma. Infatti, secondo quanto si legge nel comunicato, la bufera da cui è stata travolta Asia potrebbe distorgliere “l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento”.