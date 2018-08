X Factor 2018: Simona Ventura potrebbe prendere il posto di Asia Argento

X Factor 2018, Asia Argento non è ancora fuori dalla giuria ma si parla già di eventuali sostituti: Simona Ventura tra i più quotati

La controversa vicenda mediatica che ha coinvolto Asia Argento nelle ultime ore sta mettendo a rischio anche la sua eventuale partecipazione a X Factor come giudice. Sky Italia, difatti, nei giorni scorsi aveva fatto sapere di stare seguendo attentamente l’evolversi della vicenda. “Se quanto scritto dal New York Times (in merito alle accuse di Bennet ndr) fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky” aveva scritto la rete in un comunicato ufficiale “E dunque non potremmo che prenderne atto e interrompere immediatamente la collaborazione con Asia Argento”. La presa di posizione di Sky, quindi, è stata molto chiara fin da subito. Se Asia Argento sarà costretta a lasciare il programma o meno è ancora da decidere. Stando a quanto riportato da Blogo, tuttavia, nell’ambiente si sarebbe già iniziato a parlare di possibili sostituti. Tra i nomi più quotati, al momento, uno in particolare: quello di Simona Ventura.

Simona Ventura torna a X Factor? La conduttrice in lizza per il posto da giurata

Come molti sanno, proprio in queste settimane, Simona Ventura sarà impegnata con le registrazioni di Temptation Island Vip. Una volta finita questa esperienza, però, nulla vieterebbe alla conduttrice di tornare a rivestire i panni della giurata a X Factor. Già in passato, infatti, la Ventura era stata uno dei volti simbolo dell talent e, oggi, l’interesse a riportarla nel programma pare che sia molto alto. Quello di Simona Ventura, però, non è stato l’unico nome saltato fuori. Un altro candidato che potrebbe prendere il posto di Asia Argento, infatti, è Morgan, cantautore ed ex marito di Asia.

Asia Argento si difende: le parole della leader nel movimento #metoo in seguito alle accuse mosse da Bennet

Molta risonanza hanno avuto in queste ore anche le parole scritte da Asia Argento a seguito dalle accuse mosse dall’attore Bennet. “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali” ha scritto Asia in risposta a tutte le polemiche che l’hanno vista coinvolta “Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false.Non ho mai avuto alcuna relazione con Bennett“.