X Factor 2018, Morgan nuovo giudice al posto di Asia Argento

Morgan a X Factor 2018, nuovo giudice ma non troppo

Ora possiamo scriverlo con certezza non assoluta ma quasi: a X Factor 2018 Morgan sarà di nuovo giudice al posto di Asia Argento. Una sostituzione in famiglia, se così si può dire, visto che sui due sono stati scritti fiumi e fiumi di inchiostro quando stavano insieme. Ricordiamo infatti che i due hanno vissuto un’intensa e chiacchieratissima storia d’amore e che sono genitori di Anna Lou. Non dev’essere stato difficile prendere questa decisione: Morgan come Asia è un personaggio televisivo fortissimo, carismatico e soprattutto preparato per un ruolo del genere.

X Factor 2018, Asia sostituita per “tutelare i concorrenti”

Il ruolo di giudice di Morgan a X Factor 2018 è stato confermato dai colleghi di TvBlog. Nessun colpo di scena quindi dopo il caso Jimmy Bennet: come confermato già in un comunicato ufficiale Sky l’attrice non parteciperà a questa dodicesima edizione “per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che è estranea a loro e al programma e che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento”. Decisione presa insomma. Una bella decisione – lo ribadiamo – Morgan non è solo preparatissimo in fatto di musica ma è anche finito al centro dell’attenzione per molto tempo dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Si tratta quindi di un personaggio chiacchieratissimo e che da sempre incuriosisce e attira telespettatori.

Il futuro di Morgan a X Factor a 2018

Moltissimi sono stati i rumor rincorsisi sul nuovo giudice di X Factor 12: si era parlato persino di Simona Ventura, intanto accorsa in difesa di Asia, ipotesi che però ci è sembrata tutt’altro che plausibile visti i rapporti che legano la conduttrice ora a Mediaset. Asia è stata un ottimo giudice e sarebbe stata perfetta anche nelle fasi successive del talent show: siamo sicuri tuttavia che Morgan non sarà da meno!