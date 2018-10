X Factor 2018, prima puntata dei Live: riassunto e eliminato del 25 ottobre

X Factor 2018, riassunto della prima puntata dei Live: serata del 25 ottobre

La prima puntata dei Live di X Factor 2018 si è aperta con la presentazione di tutte le squadre. Un videoclip in cui ognuno dei 12 concorrenti si è espresso con una frase. Sarà una bella battaglia quest’anno, ci sono molti talenti e la conferma è arrivata già stasera. Un’esibizione corale con tanto di presentazione dei giudici ha aperto le danze ed è stato uno spettacolo, come ogni anno. Ma iniziamo il riassunto della prima puntata di X Factor del 25 ottobre 2018. I primi a esibirsi sono stati i Seveso Casino Palace con Giovane fuoriclasse di Capo Plaza. Fedez avrebbe gradito un’esibizione su qualcosa che non fosse trap, ma gli sono piaciuti e Lodo Guenzi ha giustificato bene la sua scelta. “Sento molta energia, ma il sound non lo sento”, ha commentato Manuel Agnelli. Luna Melis ha rotto il ghiaccio con E.T. di Katy Perry ft. Kanye West. Un po’ di emozione per lei ed è mancata la grinta che l’ha caratterizzata nel percorso fino ai Live di X Factor.

X Factor 2018 Live, la prima puntata del 25 ottobre: la gara

Debutto con Broken Strings di James Morrison per Leo Gassmann, che ha dimostrato di essere certamente all’altezza del cognome che porta (e papà Alessandro è orgoglioso di lui!). Bei complimenti per lui, unico consiglio dei giudici: deve sciogliersi un po’ e divertirsi. “Sei troppo impostato, troppo teatrale”, ha detto Manuel. Renza Castelli ha cantato Raggamuffin di Selah Sue, bei complimenti per la cantante. Lodo ha scelto per i Red Bricks Foundation New rules di Dua Lipa. Un gruppo interessante secondo Mara ma ha bisogno di risentirli “perché già questa volta siete stati differenti”, mentre a Fedez non è piaciuta l’esibizione. “Troppi clichè, non dovete dimostrare di essere rock ma esserlo”, secondo Manuel. Anastasio con la sua rivisitazione di C’è tempo di Ivano Fossati ha chiuso la prima manche e ha convinto tutti. I Red Bricks Foundation al ballottaggio. Intervallata dagli ospiti della serata i primi di una lunga serie, la gara è proseguita con la seconda manche.

Prima puntata dei Live di X Factor 2018: l’eliminato

Fedez punta molto su Naomi, le ha assegnato Love on top di Beyoncè e per lei tanti complimenti. I Bowland hanno incantato il pubblico con Sweet dreams e i giudici non potevano che esprimersi bene su questa band. La prima puntata dei Live di X Factor 2018 è proseguita con l’esibizione di Sherol con Can’t feel my face: una fuoriclasse di questa edizione. Anche Emanuele Bertelli, giovane talento, ha raccolto consensi anche se Fedez si aspettava di più da lui: si è esibito con Impossible di James Arthur. Matteo Costanzo ha portato sul palco un mash up di Kanye West che porta la sua firma. Piccole indecisioni dei giudici su di lui. Martina, la cantante di Cherofobia che ha riscosso un successo pazzesco, si è esibita con una canzone di un gruppo nord europeo che forse conosce solo Manuel Agnelli ed è davvero bravissima. Al ballottaggio, comunque, ci è finito Matteo con i Red Brick Foundation e Matteo Costanzo. L’eliminato della prima puntata di X Factor 2018 è Matteo Costanzo.