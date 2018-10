Alessandro Gassman, il figlio Leo a X Factor: “Sono fiero di lui, ma…”

Ultime dichiarazioni di Alessandro Gassman sul figlio Leo Gassman a X Factor

Alessandro Gassman è tornato a parlare del figlio Leo Gassman, tra i concorrenti dell’ultima edizione di X Factor. Il ventenne sogna di sfondare nel mondo della musica e di farcela da solo, nonostante il peso del cognome decisamente importante nello spettacolo italiano. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Gassman si è detto molto fiero del percorso intrapreso dal ragazzo. Ma c’è un ma. E sì, perché il protagonista de I Bastardi di Pizzofalcone preferisce non entrare troppo nel merito della vicenda. “Sono fiero di lui ma non voglio invadere il suo spazio. Ha fatto tutto da solo e ci ha avvertito solo a cose fatte”, ha chiarito il 53. Che, come ribadito in altre interviste, ha preso una decisione importante riguardo al figlio Leo: non metterà assolutamente becco nelle sue faccende lavorative. Del resto Gassman Junior è ormai grande e pronto a crearsi da solo il proprio futuro.

La decisione di Alessandro Gassman sul figlio Leo a X Factor

“Mi esprimerò sul percorso di Leo solo quando sarà finita la sua avventura. Non intendo in alcun modo interferire nel suo lavoro”, aveva già annunciato qualche settimana fa Alessandro Gassman alla rivista F. Padre e figlio hanno un bel rapporto, anche se non mancano litigi e incomprensioni, come in qualsiasi famiglia. “Non credo ai genitori amici dei figli, cerco di trattare Leo con severità e dolcezza e di non lasciarlo solo a prendere decisioni. Certo, ora è adulto e libero di fare quello che vuole, ma sono contento quando si confronta con me. Grazie soprattutto a Sabrina, è un bravo ragazzo, pieno di impegni, non mi dà problemi anche se abbiamo caratteri simili e litighiamo”, ha ammesso l’erede di Vittorio Gassman.

Alessandro Gassman ha avuto Leo dalla moglie Sabrina

Leo Gassman è il frutto dell’amore tra Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz, attrice italiana di origine austriaca. I due stanno insieme dal 1998 e non si sono mai lasciati, neppure per una banale crisi.