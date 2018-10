Alessandro Gassman, il figlio Leo a X Factor: la decisione dell’attore

Il figlio di Alessandro Gassman a X Factor: cosa pensa l’attore di Leo e che rapporto hanno

Continua a far chiacchierare la partecipazione di Leo Gassman, il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, all’ultima edizione di X Factor. Per il momento il percorso del ragazzo nel reality show di Sky continua a gonfie vele, ma cosa ne pensa il famoso attore? Il protagonista de I bastardi di Pizzofalcone e altre fiction e film di successo ha preso una decisione importante: quella di non esprimersi sul percorso del figlio fino a quando non finirà. “Mi esprimerò sul percorso di Leo solo quando sarà finita la sua avventura. Non intendo in alcun modo interferire nel suo lavoro”, ha detto Gassman senior alla rivista F. Padre e figlio hanno un bel rapporto, anche se non mancano litigi e incomprensioni, come in qualsiasi famiglia. “Non credo ai genitori amici dei figli, cerco di trattare Leo con severità e dolcezza e di non lasciarlo solo a prendere decisioni. Certo, ora è adulto e libero di fare quello che vuole, ma sono contento quando si confronta con me. Grazie soprattutto a Sabrina, è un bravo ragazzo, pieno di impegni, non mi dà problemi anche se abbiamo caratteri simili e litighiamo”, ha confidato il 53enne.

Chi è la moglie di Alessandro Gassman nonché madre di Leo Gassman

La moglie di Alessandro Gassman è Sabrina Knaflitz, attrice italiana di origine austriaca. I due sono sposati dal 1998 e sono sempre stati uniti e complici. Mai una crisi, mai un pettegolezzo sulla coppia. Il segreto della loro unione? “L’amore è casualità, come due binari che si intrecciano, e io sono stato fortunato perché nella vita c’è chi non lo incontra mai o chi se ne infischia”, ha sottolineato Alessandro. Tornando al figlio Leo, l’attore spera che il figlio concluda presto i suoi studi universitari.

Le dichiarazioni di Alessandro Gassman sul figlio Leo che vuole cantare

“Dico sempre a mio figlio che l’Università viene prima. Forse farà qualcosa di buono nel mondo dello spettacolo e troverà il suo posto. In fondo rappresenta la terza generazione di in una famiglia di artisti , ma prima si deve laureare”, ha chiarito Alessandro Gassman.