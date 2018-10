Alessandro Gassman: ecco cosa pensa del figlio Leo a X Factor

Alessandro Gassmann e il figlio Leo a X Factor

Alessandro Gassmann, nuovamente impegnato con la fiction I Bastardi di Pizzofalcone al fianco di Carolina Crescentini, è un attore bravissimo e figlio del più famoso Vittorio Gassman e ha un figlio di talento, Leo. Si direbbe una generazione di artisti la famiglia Gassman, Alessandro e Vittorio sono stelle del mondo del cinema, Leo Gassman invece sembra amare la musica. Di recente Leo è stato visto sul palco di X Factor, dove ha incantato i giudici mostrando una bella voce oltre che grande fascino, a soli 19 anni. Suo padre Alessandro dichiara al settimanale TuStyle :” È bravissimo e ha una grande passione per la musica”. Però come tutti i genitori, anche Alessandro Gassmann vorrebbe che suo figlio si laureasse: “ Gli dico sempre che l’Università viene prima. Forse farà qualcosa di buono nel mondo dello spettacolo e troverà il suo posto. In fondo rappresenta la terza generazione di in una famiglia di artisti , ma prima si deve laureare”.

Alessandro Gassmann crede nei Millennial

Alessandro Gassman è un buon padre e molto fiducioso nelle nuove generazioni. Al giornale confessa:” Provo molta tenerezza per lui e per i suoi coetanei. Non gli stiamo lasciando un mondo fantastico ma loro sono sorpendenti. I Millennial sono la soluzione ai problemi, dobbiamo solo aiutarli a credere in se stessi”. Sarà allora per questo che ha approvato la decisione di Leo di provare ad intraprendere la strada della musica, partecipando alle selezioni di X Factor. Leo che sul palco si è presentato come Leo Gassman, decidendo quindi di tenere nel suo cognome una sola n, come il nonno Vittorio.

Gassmann libero a casa tra divano e certezze

L’attore romano ha dichiarato al giornale che: ” La casa è il porto sicuro: trovo l’affetto, la protezione e le certezze. Quello che soffro nel lavoro è vivere in luoghi dove mi riconoscono. Adoro il mio anonimato familiare”. Infatti ama sentirsi libero che per lui significa: ” Stare in mutande sul divano a mangiare cose schifose”.