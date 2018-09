Leo Gassman: il figlio di Alessandro cantante a X-Factor

Chi è Leo Gassman? Il figlio del famoso attore Alessandro Gassman canta a X-Factor

Nella terza puntata di X-Factor, un volto seminuovo calca il palcoscenico per mettere in mostra il suo talento. Leo Gassman, 20 anni, figlio del famoso attore Alessandro, si ritrova davanti ad un pubblico e a quattro giudici e, dopo la sua esibizione, la standing ovation che ne deriva è a dir poco soddisfacente per il ragazzo. Semplice, umile e pulito, questa l’immagine che regala Leo a chi lo guarda entrare nello studio. Si presenta con un pezzo in lingua inglese dal titolo Freedom. La sua pronuncia non convince del tutto i giudici Asia Argento e Manuel Cattelan ma, al contempo, ha una voce che spiazza e piace e, dunque, ne esce vittorioso, infatti, si mette in tasca ben quattro si e ringrazia.

Buon sangue non mente!

Dopo aver conquistato i giudici e il pubblico intero, è proprio il caso di dire che buon sangue non mente! Prima il nonno Vittorio, poi il papà Alessandro e, adesso, il figlio Leo. Seppur il ventenne non abbia ereditato la passione per il cinema e la recitazione, cosi come invece chi lo ha preceduto, la strada che intende seguire fa pur sempre parte di qualcosa di estremamente artistico. La musica è nel dna del piccolo Gassman e quel che mostra quotidianamente sui suoi vari profili social, lo dimostrano a pieno. Il talento è tanto, la passione anche e la strada da fare non è da meno. Dunque, Leo, per continuare la tradizione di famiglia, pare proprio voglia iniziare a prendersi la scena.

Leo Gassman ha voglia e fretta di farsi conoscere

Di fronte ai giudici di X-Factor, Leo Gassman afferma con totale determinzione: “Si, sono il nipote di Vittorio e il figlio di Alessandro. Sono nato e cresciuto in una famiglia felice. Ora, però, sento il bisogno e la necessità di far uscire fuori il mio ego personale”.