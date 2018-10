X Factor 2018, gli ospiti dei Live: Maneskin, Rita Ora e tanti altri

Gli ospiti di X Factor 2018: nella prima puntata dei Live arrivano i Maneskin

Conosciamo tutti gli ospiti di X Factor 2018! I Live sono in partenza, l’appuntamento è per giovedì 25 ottobre e gli ospiti della prima puntata stanno già facendo scalpore! Innanzitutto ci sarà il grande ritorno dei Maneskin. La band è molto amata e nonostante sia arrivata seconda classificata nella passata edizione, il successo che hanno riscosso nell’ultimo anno li ha ripagati della mancata vittoria. I Maneskin saranno ospiti della prima puntata dei Live 2018 e presenteranno il singolo Torna a casa, che anticipa l’uscita del nuovo album Il ballo della vita. Non solo loro, ma anche un altro grande nome presente alla voce ospiti della prima puntata: Rita Ora.

X Factor 2018, tutti gli ospiti dei Live: c’è anche la Dark Polo Gang

X Factor ci ha abituato a vedere sul palco dell’Arena i più grandi nomi internazionali del momento e non mancherà di farlo anche nell’edizione 2018. Se nella prima puntata ci saranno i Maneskin e Rita Ora, di cui è in arrivo il secondo album Phoenix, negli appuntamenti delle prossime settimane vedremo esibirsi anche Sting e Shaggy con il singolo Gotta get back my baby, e la Dark Polo Gang, che abbiamo conosciuto a StraFactor e che sta riscuotendo un discreto successo nell’ultimo anno. Anche Fedez si alzerà dalla sedia di giudice e salirà sul palco per presentare il suo nuovo singolo. Tornerà ospite di X Factor 2018 anche Enrico Nigiotti, che canterà il brano Complici inciso insieme a Gianna Nannini.

Ospiti X Factor 2018, i grandi nomi delle puntate dei Live

Terminiamo l’elenco degli ospiti dei Live di X Factor 2018 con Liam Payne, Jonas Blue e i Subsonica, che sono tornati insieme dopo un periodi di pausa e hanno pubblicato l’album 8, l’ottavo appunto della loro carriera. A questi nomi se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane? Vi terremo aggiornati, intanto non resta che godersi la gara tra i 12 concorrenti delle quattro squadre!