X Factor 2018, i concorrenti ufficiali: ecco le quattro squadre dei Live

I concorrenti di X Factor 2018: la formazione delle squadre

Abbiamo i concorrenti ufficiali di X Factor 2018: nelle Home Visit del 18 ottobre si sono formate le quattro squadre che si sfideranno ai Live. I 12 concorrenti sono stati scelti in vari luoghi d’Europa. I giudici, come da tradizione, hanno scelto una destinazione per le esibizioni dei cinque concorrenti ancora in gara e in attesa di scoprire il proprio destino. Manuel Agnelli ha scelto il Belgio, Asia Argento la Norvegia; Mara ha portato i suoi piccoli artisti in Francia, mentre Fedez è rimasto in Italia, scegliendo la Toscana. Solo tre posti per squadra disponibili ai Live. Scopriamo allora i concorrenti e le squadre ufficiali di X Factor 2018.

X Factor 2018, i concorrenti Over e Under Uomini

Fedez era un po’ deluso dalle esibizioni dei suoi Over ai Bootcamp, inoltre nelle sue Home Visit, affiancato da Takagi & Ketra, ha vissuto nuove delusioni, per esempio con Gaston. Alla fine, i concorrenti Over di Fedez sono Renza, Matteo e Naomi. La seconda squadra a scendere in campo è stata quella di Mara Maionchi, che affiancata da Achille Lauro ha scelto i concorrenti Under Uomini: per lei è stata una scelta molto diffile, tutti i concorrenti erano molto validi e interessant. Alla fine, a spuntarla sono stati Marco Anastasio, Leo Gassmann e Emanuele. La squadra di Mara è davvero molto forte, inoltre conosciamo il valore della Maionchi come guida musicale e siamo certi che farà un buon lavoro con tutti e tre.

X Factor 2018, i concorrenti Under Donne e Gruppi

In Belgio, Manuel Agnelli si è fatto consigliare da Ghemon. Ma c’è stato un colpo di scena nelle Under Donne, perché dopo la sua esibizione Sharon è stata richiamata da Manuel, che non ha avuto alcun dubbio sul portarla ai Live. A lei si sono aggiunte Viola e Martina, ma Agnelli ha ammesso la difficoltà nell’eliminarne due. Gli ultimi concorrenti di X Factor 2018 scelti sono stati i Gruppi di Asia Argento. Accanto a lei Alioscia. Una bella lotta anche per i Gruppi: Bowland, Red Brick Foundation e Seveso Casino Palace sono quelli scelti da Asia, ma che ai Live saranno guidati da Lodo de Lo Stato Sociale.