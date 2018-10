Matteo Costanzo, primo eliminato X Factor 2018: “Avrei preferito il tilt”

Matteo Costanzo, parla l’eliminato della prima puntata di X Factor 2018

Chi è uscito ieri a X Factor 2018? Il primo eliminato è Matteo Costanzo, un cantante di 25 anni che faceva parte degli Over di Fedez. È stato il meno votato al televoto della seconda manche. Ha affrontato al ballottaggio i Red Bricks Foundation, perdendo la sfida. Eliminato ieri X Factor 2018, Matteo non l’ha presa poi così male, almeno così è sembrato. Forse è dipeso dal fatto che fosse la prima puntata: “Forse ho reagito così perché non avevo ancora realizzato di essere arrivato ai Live, con la testa ero ancora alle Auditions. Ho preso X Factor come la gara che era e sono sicuro che questa esperienza non mi toglierà nulla musicalmente parlando”, ha spiegato il cantante a Vanity Fair.

X Factor 2018, il primo eliminato Matteo Costanzo si sfoga: “Il pubblico mi avrebbe salvato? Penso di sì”

Non c’è stato nessun televoto, sono stati i giudici a decidere chi doveva uscire ieri sera. Tre su quattro hanno preferito tenere in gara i Red Bricks Foundation, in caso di parità si sarebbe verificato il Tilt e a decidere sarebbe stato il pubblico. Ma così non è stato. Il primo eliminato di X Factor 2018 si sarebbe salvato se il suo destino fosse dipeso dal pubblico? “Non lo posso dì anche se, come sensazione, penso di sì. Avrei preferito il Tilt anche solo per capire qualcosa in più sulla percezione di me stesso. Non penso di aver dato l’impressione di essere nullo”, così ha risposto Matteo Costanzo nell’intervista.

Matteo Costanzo eliminato da X Factor 2018: per chi fa il tifo?

Uscito ieri da X Factor e non facendo più parte della gara, per chi fa il tifo adesso Matteo tra tutti i concorrenti? “I miei preferiti sono Anastasio, Luna, che è una bomba, e i Bowland. Poi c’è anche Martina che è un talento innegabile, ma loro tre sono quelli con cui mi piacerebbe un domani collaborare”. Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo per il suo futuro a Matteo Costanzo, il primo eliminato di X Factor 2018.