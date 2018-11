X Factor 2018 stasera, anticipazioni terza puntata Live: brani assegnati e ospiti

X Factor 2018 anticipazioni stasera: cosa succederà nella terza puntata dei Live

Le anticipazioni di X Factor 2018 per stasera sono ricercatissime! Tutti vogliono sapere chi saranno gli ospiti della terza puntata ma soprattutto conoscere in anteprima i brani assegnati ai concorrenti. Sperando che questa settimana non ci siano polemiche sulle assegnazioni alle Band: Lodo Guenzi ha ricevuto parecchie critiche per le sue scelte ed effettivamente i risultati sul palco non sono dei migliori. I Red Bricks Foundation sono già stati eliminati, i Seveso Casino Palace non vengono valorizzati secondo molti mentre i Bowland a X Factor sono una garanzia. Loro sono davvero molto forti, riuscirebbero a lasciare il segno anche cantando le sigle dei cartoni animati. Ma scopriamo cosa succederà nella terza puntata dei Live con le anticipazioni per stasera!

X Factor stasera: la terza puntata dell’8 novembre 2018

Gli ospiti di stasera a X Factor 12 non sono stati accolti con molto entusiasmo dal popolo dei social network. Stasera vedremo i Sofi Tukker a X Factor 2018. Il duo musicale dance è composto da Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern, hanno ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2017 come Best Dance Recording con la loro canzone Batshit. Non sarà mica l’unico ospite della serata: come era stato già annunciato, anche Fedez salirà sul palco per cantare il suo nuovo brano, Prima di ogni cosa, dedicata a suo figlio Leone. Passiamo adesso alle assegnazioni per la terza puntata, insomma cosa canteranno i concorrenti ancora in gara:

BowLand – Senza un perché di Nada

Seveso Casino Palace – Take On Me degli A-Ha

Anastasio – Mio Fratello è figlio unico di Rino Gaetano

Leo Gassmann – Hold Back the River di James Bay

Emanuele Bertelli – Congratulations di Post Malone Feat. Quavo

Renza – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco

Naomi – Think di Aretha Franklin

Martina Attili – Material Girl di Madonna

Sherol dos Santos – La voce del Silenzio di Mina

Luna – Blue Jeans di Lana del Rey

X Factor 2018 stasera, chi verrà eliminato? I concorrenti a rischio

Dopo l’eliminazione di Matteo nella prima puntata, seguita la settimana scorsa dall’uscita dei Red Bricks Foundation, nella terza puntata a rischio c’è Emanuele Bertelli, purtroppo. Il cantante di Mara Maionchi è finito al ballottaggio nella seconda puntata, ragion per cui è facile pensare che anche stasera a X Factor 2018 non riceverà molti voti da casa.