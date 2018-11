X Factor 2018 seconda puntata: eliminato e riassunto di giovedì 1 novembre

X Factor 2018, la seconda puntata dei Live di giovedì 1 novembre: chi è stato eliminato?

Chi è l’eliminato della seconda puntata di X Factor 2018? Anche questa sera al ballottaggio sono finiti i Red Bricks Foundation e stavolta non sono sopravvissuti al televoto. La Band di Lodo Guenzi è stata la meno votata della prima manche, esattamente come è successo nella scorsa puntata, ed è finita al ballottaggio finale. Nella seconda manche invece l’ultimo in classifica del televoto è stato Emanuele Bertelli, l’Under di Mara Maionchi. A sorpresa diremmo, vista la sua bravura e l’innegabile talento. I quattro giudici comunque non sono riusciti a raggiungere un accordo stasera, si è quindi verificato il Tilt e la palla è passata al pubblico a casa.

Chi è uscito da X Factor 2018 nella seconda puntata: l’eliminato deciso dal pubblico

Dopo il televoto Alessandro Cattelan ha comunicato l’eliminato della seconda puntata di X Factor 2018: i Red Bricks Foundation. La settimana scorsa il gruppo musicale si era scontrato al ballottaggio con Matteo Costanzo. I giudici avevano permesso al gruppo di proseguire la gara scegliendo di eliminare Matteo. Quest’ultimo aveva espresso dei dubbi il giorno dopo circa la modalità di eliminazione, pensando che il televoto lo avrebbe favorito rispetto alla band. Visto che nella seconda puntata dei Live di X Factor 12 gli eliminati sono stati proprio i Red Bricks Foundation, allora i dubbi di Matteo potrebbero essere stati confermati stasera. Dopo le prime due puntate dei Live comunque gli Under si stanno rivelando imbattibili. Effettivamente quest’anno i giovani talenti sono promettenti e valorizzati bene.

X Factor 2018 seconda puntata: polemiche contro Lodo Guenzi

Intanto non si placano le polemiche contro Lodo Guenzi. Secondo molte persone che commentano sui social, il giudice non starebbe valorizzando al meglio le sue band. Soprattutto con le assegnazioni dei brani. Un atteggiamento dettato forse anche dal fatto che molti avrebbero voluto vedere Asia Argento a X Factor 2018 anche ai Live, quindi non hanno accettato il sostituto Lodo. Chi uscirà nella prossima puntata? Noi speriamo di non rivedere Emanuele al ballottaggio.