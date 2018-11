Red Bricks Foundation eliminati X Factor 2018: “Maneskin? Nessun paragone”

Red Bricks Foundation eliminati da X Factor 2018: non era il momento giusto per loro?

Ieri sera i Red Bricks Foundation sono stati eliminati da X Factor 2018. Oggi hanno rilasciato un’intervista a Vanity Fair e hanno spiegato il loro stato d’animo. Innanzitutto, si aspettavano di uscire dopo sole due puntate? Il pubblico li ha mandati al ballottaggio sia ieri sera sia la settimana scorsa e il gruppo riesce a darsi un’unica spiegazione a questo: “Il problema è che non siamo riusciti a canalizzare il messaggio nel modo migliore già dalla prima Audizione. […] Il mio modo di cantare, il nostro modo di porci, la nostra musica: sono tre cose che prima o poi torneranno perché la storia è ciclica, ma adesso non era ancora il momento“. Per fortuna pare siano usciti dal talent show senza rimpianti e soprattutto senza nulla da rimproverare al loro giudice, Lodo Guenzi: “Siamo stati super-d’accordo con Lodo. La nostra prima esibizione ai Live, anche se sottotono, è stata scelta anche da noi. Siamo molto fieri della musica che abbiamo fatto, anche se io un po’ meno della mia prova canora”.

Red Bricks Foundation e Maneskin, a X Factor 2018 scatta il paragone ma loro sono amici

D’obbligo invece i ringraziamenti ad Asia Argento, che li ha portati ai Live: “Asia ci adorava e noi adoravamo lei. […] Di primo acchito è stato fantastico avere lei e ci dispiace molto quello che è successo, anche se non sta a noi giudicare. In Norvegia l’abbiamo sconvolta e, anche se non era stata una delle nostre esibizioni migliori, ha creduto comunque in noi. Le vogliamo bene e speriamo di beccarla a Roma”. Molti hanno pensato che i Red Bricks Foundation, gli eliminati della seconda puntata, volessero imitare i Maneskin, ma la verità è un’altra: “Siamo molto amici. Siamo usciti più volte insieme e, prima di venire a X Factor, sono anche andato al compleanno di Ethan. Non abbiamo alcuna somiglianza musicale, estetica e di concetto con i Maneskin. L’unica cosa che abbiamo in comune è che siamo di Roma e siamo amici. […] Non accettiamo nessun maledetto paragone con loro“.

X Factor 2018, Red Bricks Foundation dopo l’eliminazione

Un augurio dei Red Bricks Foundation, dopo l’eliminazione da X Factor 2018? “Che l’anno prossimo ci sia un’altra band che farà del maledetto rock’n’roll anche meglio di noi e che porterà avanti il verbo”. In bocca al lupo per tutto, ragazzi!