Mara Maionchi e Manuel Agnelli, lite a X Factor 2018 per un concorrente

X Factor 2018, Mara Maionchi e Manuel Agnelli litigano per un concorrente nella terza puntata

Anche stasera lite a X Factor 2018: Mara Maionchi e Manuel Agnelli non se le sono mandate a dire nella terza puntata. Tutto a causa di un concorrente, Anastasio. Il rapper ha scatenato una discussione fra i due giudici dopo la sua esibizione, ma senza volerlo. Come prevede la formula del talent show, al termine delle esibizioni dei concorrenti i giudici esprimono la loro opinione. E come spesso accade non tutti condividono le scelte dei brani dei colleghi. Proprio questo ha cercato di dire stasera Manuel Agnelli, contestando le assegnazioni ad Anastasio giudicandole troppo uguali. Strano però, visto che ad altri concorrenti ha consigliato di trovare in fretta la propria strada e seguirla. Anastasio lo fa, ha una sua impronta e non va comunque bene.

Mara e Manuel litigano a X Factor 2018 dopo l’esibizione di Anastasio

Dopo che Agnelli ha detto la sua sull’esibizione di Anastasio, Mara ha cercato in tutti i modi di prendere la parola e già questo momento è stato molto esilarante. Poi ha spiegato il percorso del suo artista, ha difeso le sue scelte e lo stile di Anastasio e ha concluso dicendo: “Tu fai quello che credi, noi facciamo quel ca**o che ci pare”. Manuel non è rimasto mica in silenzio, anzi ha subito risposto con lo stesso tono e difendendo il suo compito di giudice: “E io dico quel ca**o che mi pare”. Mara ha proseguito spiegando che Anastasio si mette in gioco, al contrario di quanto pensa il suo collega. E comunque il rapper rimane uno dei più apprezzati da casa, infatti neanche nella terza puntata è finito al ballottaggio. A smorzare i toni ci ha pensato Alessandro Cattelan, che proprio ad Anastasio ha detto: “Sei contento? Sei riuscito a farli litigare”. E lui ha risposto: “Mi sto divertendo”.

Anastasio commenta la lite tra Mara Maionchi e Manuel Agnelli

Al termine della puntata, che potrete rivedere in replica nei prossimi giorni, Anastasio ha pubblicato un video su Instagram raccontando il suo stato d’animo e non ha mancato di commentare la lite tra Mara e Manuel a X Factor 2018: “Ragazzi appena sceso dal palco. Si è scatenata una lite molto divertente. Sono molto soddifatto devo dire. Mi hanno dato dell’ospite, che sono una cosa a parte. Ho centrato una serie di obiettivi”. Naturalmente non si è scatenato il caos in studio, perché tutto si è risolto con Mara che ha detto “Io e Manuel siamo due gloriosi della lite” e Agnelli che ha risposto con un “Io ti amo”.