Anastasio X Factor 2018, arrivano le scuse a Selvaggia Lucarelli dopo le offese

X Factor 2018, il post di Anastasio con le offese a Selvaggia Lucarelli

Da ore si parla di un post di Anastasio di X Factor 2018 contro Selvaggia Lucarelli. Il rapper degli Under Uomini è venuto a sapere della polemica esplosa nella notte sui social e ha deciso di intervenire. Era inevitabile, adesso è un personaggio in vista ed è anche tra i più amati della 12esima edizione. Soprattutto è tra i più promettenti. Anastasio è guidato da Mara Maionchi ed è dotato di un talento nella scrittura in grado di convincere tutti. Fedez è pazzo di lui, solo Manuel Agnelli ha provato a mettergli i bastoni fra le ruote pur essendo consapevole che sia un concorrente da finale. Ed è proprio per ironizzare su questo aspetto che Davide Maggio ha ripescato il vecchio post su Facebook: “Selvaggia Lucarelli fa ridere perché fa la parte della donna tosta che ha sempre qualcosa da dire, ma poi lo sanno tutti che vuole solo il ca**o”, questo aveva scritto Anastasio contro Selvaggia Lucarelli a giugno del 2016.

Anastasio di X Factor offende Selvaggia Lucarelli due anni fa, oggi chiede scusa

Le offese non sono passate inosservate, tuttavia potrebbero non contribuire alla causa di Manuel di andare contro il concorrente di Mara. Anche perché pare non abbiano influito sull’opinione che il pubblico ha su di lui come artista. Venuto a conoscenza della polemica esplosa in rete, Anastasio ha chiesto scusa a Selvaggia con delle storie su Instagram: “Mi hanno detto stamattina che è uscita fuori questa polemica per un mio vecchio post del 2016, riguardante Selvaggia Lucarelli. Volevo chiedere scusa perché in effetti su internet si dicono tante ca**te senza pensarci. Sicuramente era fuori luogo. Internet è un immondezzaio e non vorrei rimpinguarlo oltre. Scusami Selvaggia, di cuore”. Serviranno queste scuse a discolpare il giovane talento e a impedire che questo polverone lo travolga? Intanto hanno leggermente sporcato la sua esibizione bomba della quarta puntata dei Live con Another brick in the wall dei Pink Floyd.

Anastasio offende Selvaggia Lucarelli: la reazione della blogger

Selvaggia non ha dedicato un post alle offese di Anastasio di X Factor 2018, si è limitata a ritwittare e a rispondere ai tweet in merito. Per esempio, a chi ha definito il post “infelice” lei ha ribattuto con: “Ma sì infelice, una cosetta così”. Chi invece ha fatto dell’ironia e ha scritto che il post di Anastasio era “uno dei suoi testi peggiori”, Selvaggia ha risposto: “Più che altro ha plagiato 17.272 testi indirizzati a me”. Risponderà adesso alle scuse di Anastasio arrivate su Instagram? Il rapper di X Factor 2018 non ha dimenticato di taggarla, perciò possiamo almeno essere sicuri che lei le riceverà.