Bowland X Factor 2018, Leila e Pejman fidanzati: la rivelazione sul primo bacio

X Factor 2018, Leila e Pejman dei Bowland stanno insieme

C’è una coppia a X Factor 2018: Leila e Pejman dei Bowland sono fidanzati da tanti anni. Sul palco del talent show, insieme a Saeed, incantano il pubblico con le loro melodie e interpretando i brani in modo decisamente unico. Sono tre ragazzi iraniani giunti in Italia per studiare. Vivono a Firenze e i primi a suonare insieme sono stati Saeed e Pejman. Leila si è unita a loro in un secondo momento, quando gli altri due si sono accorti della sua bellissima voce. La Band è tra le più apprezzate di questa 12esima edizione ed probabilmente candidata se non alla vittoria almeno alla finale. Questo è ciò che si augura il pubblico. Ma non può mica mancare il gossip a X Factor! D’altronde che Leila e Pejman stiano insieme si sa dai tempi delle Audizioni: non ne hanno mai fatto mistero, insomma, né hanno tentato di tenere segreta la loro storia d’amore.

Bowland X Factor, Leila e Pejman fidanzati: l’aneddoto sul primo bacio

Oggi scopriamo come si sono conosciuti Leila e Pejman! I componenti dei Bowland hanno risposto alle domande dei fan giunte sul sito di X Factor. Ebbene, qualcuno ha chiesto loro come si sono conosciuti e questa è stata la risposta di Pejman: “Noi eravamo amici. Stiamo insieme da 9 anni, però ci conosciamo da 15 anni. Eravamo un gruppo di amici, stavamo insieme e poi è successo”. Ma le curiosità sulla Band guidata da Lodo Guenzi (con scarsa approvazione di Asia Argento che li ha scelti per i Live, però) non sono finite qua e andando avanti nelle domande è spuntato un aneddoto sul loro primo bacio. E ha a che fare con Saeed, il terzo componente del gruppo: “Il primo bacio? A casa di Saeed. Quando lui era in Italia, è venuto in vacanza in Iran e il primo bacio è successo nella sua terrazza. E nessuno lo sapeva”, questo ha raccontato ancora Pejman. Leila si è limitata a sorridere ricordando l’accaduto.

I vincitori di X Factor 2018 saranno i Bowland?

Come abbiamo già detto, e mettendo per un attimo da parte il gossip, i Bowland sono tra i concorrenti più quotati alla vittoria di X Factor 2018. Il loro sound elettronico, ricercato e inconfondibile, ha lasciato il segno nel pubblico sin dalle prime esibizioni e mette d’accordo i giudici (altri concorrenti invece li fanno litigare!). La sfida sarà dura con i restanti concorrenti, ma la gara è ancora lunga. Vi ricordiamo l’appuntamento con la quarta puntata dei Live stasera, in cui i Bowland si cimenteranno in un brano dei primi anni Duemila e siamo certi che continueranno a essere tra i preferiti del pubblico.