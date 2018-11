X Factor 2018 assegnazioni quarto Live 15 novembre: tutti i brani della puntata

Assegnazioni X Factor 2018, i brani del quarto Live del 15 novembre

Oggi nel daily di X Factor 2018 ci sono state le assegnazioni del quarto Live. I brani della puntata di giovedì 15 novembre promettono bellissime esibizioni, ma soprattutto qualche giudice ha deciso di osare con uno dei suoi cantanti. La settimana scorsa al tavolo dei giudici c’è stato chi ha osservato che un cantante piuttosto che un altro canta bene o male sempre le stesse canzoni, ma non sarà così con le assegnazioni per la quarta puntata di X Factor 12. A proposito dei giudici, vi invitiamo a tenervi pronti a nuove discussioni: “Penso che il tavolo sia ancora un po’ contratto. I giudici stanno aspettando che si rompa il ghiaccio. Per questo l’ho rotto io”, queste le parole di Manuel Agnelli nel daily.

X Factor 2018, i brani assegnati per la quarta puntata: cosa canteranno i concorrenti

Proprio Manuel ha avuto un acceso scontro con Mara ed è l’unico ad avere la squadra ancora integra, ma abbiamo anche un Fedez molto agguerrito: “Nessun ballottaggio per due puntate di fila per la squadra che partiva sfavorita”. Ma veniamo alle assegnazioni per il quarto Live di X Factor 2018. Leo Gassmann canterà in italiano, Anastasio invece prenderà una pausa dal cantautorato italiano. Martina ha gradito moltissimo il brano assegnato del prossimo Live, anzi ha anche proposto di poter scrivere una strofa. Naomi è entrata leggermente in crisi non sentendo la canzone nelle sue corde, ma è pronta ad affrontare la sfida. Questi i brani assegnati per giovedì 15 novembre:

Leo Gassmann – Pianeti di Ultimo

Anastasio – Another brick in the wall dei Pink Floyd

Martina – Strange birds di Birdy

Sherol – I will always love you di Whitney Houston

Luna – Eppur mi son scordato di te di Lucio Battisti

Naomi – Crisi metropolitana di Giuni Russo

Renza – La costruzione di un amore di Ivano Fossati

Anticipazioni quarta puntata X Factor 2018: cosa succederà nel Live del 15 novembre

Mancano le assegnazioni delle Band di Lodo Guenzi, che scopriremo domani. In attesa di scoprire tutte le assegnazioni del quarto Live di X Factor 12, vi lasciamo qualche anticipazioni sulla quarta puntata di giovedì 15 novembre: ci saranno tre manche, con tre concorrenti al ballottaggio. Uno verrà salvato dal pubblico e uno dai giudici. L’ospite della serata sarà Germaine Acogny.