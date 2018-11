X Factor, Fedez lascia il programma? Le dichiarazioni che spiazzano

Fedez lascia X Factor? Le dichiarazioni che preoccupano i fan

Fedez lascerà X Factor? Una domanda a cui molti forse non vorrebbero dare risposta, ma il momento dell’addio sembra essere vicino. Speriamo sia almeno un arrivederci. La 12esima edizione potrebbe essere l’ultima del talent show in cui il rapper è seduto al tavolo dei giudici. E il pubblico affezionato al format forse non è pronto a questo grande cambiamento. Fedez a X Factor è presente da cinque anni e ha consolidato il suo rapporto con il pubblico. Non solo con scelte e percorsi giusti per i suoi concorrenti, almeno nella maggior parte dei casi, ma è anche la sua simpatia a intrattenere e coinvolgere. Per questo immaginare X Factor senza Fedez non è semplice al momento. I dubbi sul possibile abbandono di Fedez a X Factor sono nati da una sua intervista di queste ore.

X Factor, Fedez abbandona? “Sento troppa mediaticità, lascio la televisione”

A News Mediaset, infatti, il marito di Chiara Ferragni ha rivelato di volersi prendere una pausa dalla televisione: “Sento troppa mediaticità intorno a me, per questo ho deciso di abbandonare la televisione per dedicarmi solo alla mia musica. Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole”. Parole che risuonano nelle teste dei suoi fan da qualche ora e che suonano come un vero abbandono. Abbandonare la televisione vuol dire anche lasciare X Factor: Fedez non ha fatto chiaro riferimento al talent show, ma è una ovvia conseguenza. Probabilmente questa mediaticità di cui parla è diventata troppa per lui anche in seguito alle polemiche sulla sua festa di compleanno. In più, pure sua moglie Chiara è molto esposta alle critiche.

L’addio di Fedez a X Factor dopo cinque anni: sarà definitivo?

Quest’anno Fedez è alla guida degli Over per la prima volta in cinque anni e ha perso la seconda concorrente questa settimana. Sono ben cinque infatti le edizioni in cui è seduto fra i giudici, guidando due volte gli Under Uomini. Il suo lavoro è stato apprezzato da molti e criticato da altri, come spesso accade, ma è innegabile il contributo che ha dato al talent show. Non resta che aspettare ora la comunicazione ufficiale prima di affermare con certezza che Fedez vuole lasciare X Factor per dedicarsi interamente alla musica. Una scelta dettata forse dalla voglia di spegnere qualche riflettore di troppo su di lui, che in passato lo hanno portato anche a sparire dai social, ma basterà abbandonare la televisione? Non dimentichiamo che è sposato con Chiara Ferragni… Non possiamo che augurargli, comunque, di aver preso la decisione migliore per lui e per la sua carriera. Ci auguriamo, però, che non sia un addio definitivo e che un domani possa tornare al suo posto di giudice. Manuel Agnelli già sente la sua mancanza, ne siamo certi!