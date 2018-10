Chiara Ferragni, la bottiglietta d’acqua firmata scatena l’ira dei social network

Acqua Evian Chiara Ferragni Limited Edition, la bottiglietta che fa indignare il Web

La bottiglietta d’acqua firmata da Chiara Ferragni sta facendo discutere i social. Gli utenti sono in rivolta e il motivo è abbastanza semplice. Sembra strano che una notizia possa nascere attorno a una bottiglietta d’acqua ma se pensate che questa bottiglietta costa ben 8 euro forse le cose cambiano, no? La notizia è recentissima: sui social sta girando infatti la foto di una bottiglia griffata Ferragni che ha proprio quel prezzo, e anche le testate giornalistiche più blasonate la stanno battendo; Il Messaggero titola ad esempio Chiara Ferragni, in vendita a 8 euro la bottiglia d’acqua griffata: sui social è rivolta. L’argomento insomma è uno di quelli destinati a diventare virali e che di sicuro farà parlare per un po’ di giorni l’utenza Web.

La bottiglietta di Chiara Ferragni diventa virale: tutta la verità sul prezzo

La foto che sta girando nel Web è stata scattata alla Rinascente, quindi in una zona in ed è normale che i prezzi siano quelli. C’è anche da dire peraltro che l’acqua Evian ha già un costo piuttosto elevato. Al momento non possiamo dirvi tuttavia se il prezzo praticato sia solo quello della Rinascente o se invece sia quello standard. Certo è che l’acqua Evian firmata Chiara Ferragni esiste ed è anche disponibile in una confezione da 12 bottiglie: basta andare sul sito acquedilusso.it per vedere che la singola bottiglia in vetro è venduta a 8.50 euro e che la confezione da 12 arriva a ben 72.50 euro. Il sito dà tutto sold out peraltro, quindi evidentemente c’è un mercato che permette tali prezzi. Cosa che al Web però non va giù e che è stata commentata al solito con toni piuttosto esagerati e fuori luogo:

È giunto il momento di lasciare il Pianeta.

Acqua Evian da 750ml Chiara Ferragni Limited Edtion €8. pic.twitter.com/JPtP1Nmfng — Morelembaum (@Morelembaum1) 7 ottobre 2018

Perché la polemica su Evian by Chiara Ferragni a 8€ è inutile:

-state comprando uno sfizio o un elemento da collezione, nessuno vi obbliga e non la comprate per necessità, se avete solo sete ve comprate l’acqua Guizza da 2 litri a 0,16 cent come me

-Evian costa 3€ di base — Andrea (@AndreaNu_) 8 ottobre 2018

Ho preso l’acqua di @ChiaraFerragni. Ne conserverò una bottiglietta e fra 20 anni la metterò all’asta. Esploderà superato il milione di dollari, stile #Bansky. E io avrò una pensione e voi no. Tiè — LUCA RIGONI (@LUCRIGONI) 8 ottobre 2018

Acqua Chiara Ferragni, polemiche inutili sui social?

Al momento la Ferragni non ha parlato di questo caso né la compagnia ha voluto rilasciare comunicati ufficiali. Non riteniamo ce ne sia bisogno tuttavia, perché se proprio dovessimo dare colpe a qualcuno queste non vanno date né alla compagnia, tanto meno a Chiara Ferragni, ma a chi fa certi acquisti. E poi, diciamocelo, il mercato è libero: una battuta ci sta, perché in fondo 8 euro non sono certo noccioline, ma tirare in ballo la fame nel mondo e questioni che c’entrano ben poco con il tutto è decisamente fuori luogo. Chi non vuole acquistare non lo faccia. Nessuno è obbligato, no?