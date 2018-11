X Factor 2018 quinta puntata: eliminato, riassunto e replica Live del 22 novembre

Quinta puntata X Factor 2018, cosa è successo nel Live del 22 novembre

La quinta puntata di X Factor 2018, in onda giovedì 22 novembre, è stata molto sentita dai concorrenti. I ragazzi in gara infatti hanno presentato i loro inediti sul palco e questo ha dato un po’ il via alla loro desiderata carriera musicale. Il quinto Live si è aperto con un’esibizione corale insieme ai Subsonica, ospiti della serata insieme agli Hooverphonic. Questa sera ci sono state due manche con quattro concorrenti ciascuna. Nella prima si sono sfidati al televoto Luna, Renza, Anastasio e Sherol. Nella seconda abbiamo ascoltato le esibizioni di Martina, Bowland, Naomi e Leo Gassmann. Prima di lasciarvi al riassunto della quinta puntata, vi ricordiamo che la replica di X Factor 2018 andrà in onda mercoledì prossimo in chiaro. Su Sky invece potrete rivedere il Live quando volete grazie al servizio On Demand.

X Factor 2018 riassunto quinto Live, la prima manche del 22 novembre

Ad aprire la gara della quinta puntata è stata Luna con il suo inedito Los Angeles, dedicato al fidanzato. Tanti complimenti per lei, il suo brano promette bene. Renza anche stasera non ha lasciato il segno: “Ho fatto ancora fatica a trovare qualcosa che mi faccia dire sei speciale”, le ha detto Manuel. Mentre questo il parere di Mara: “Manco un po’ di emozione, ma questo è un difetto mio. Anche se rimango ammirata da tutta questa perfezione”. Ancora grandi elogi per Anastasio: La fine del mondo era già stata presentata alle Audizioni, ma ha voluto cambiare una strofa per i Live. “Tu sei il grande cortocircuito non solo di questo X Factor”, gli ha detto Fedez. “Stai facendo una cosa importante”, ha commentato Lodo osservando il testo dell’inedito. Le polemiche che lo hanno coinvolto insieme a Selvaggia Lucarelli sembrano essere acqua passata! Qualche imprecisione per Sherol, che forse ha pagato il prezzo del testo che stava cantando. Ha raccontato la sua storia, del padre che non ha mai conosciuto e le emozioni non sono mancate. Il televoto ha spedito Renza al ballottaggio.

X Factor 12, la seconda manche e l’eliminato della quinta puntata

Naomi è stata precisa e i complimenti non sono mancati anche per lei. Un po’ perplesso Lodo: “In questo pezzo c’è un po’ di classico e un po’ di particolare, io che sono un ascoltatore semplice mi sono un attimo perso”. A queste parole ha risposto Mara sostenendo l’inedito di Naomi: “Pezzo classico ma perfetto per te e la tua grande voce”. Nella seconda manche della quinta puntata di X Factor 2018 sono scesi in campo i Bowland di Lodo, che oggi è stato pesantemente criticato da Asia Argento. “Ipnotici come sempre, affascinanti e molto interessanti”, ha commentato Manuel, mentre Mara e Fedez sono sembrati non particolarmente impressionati questa sera. Dopo aver spezzato i cuori delle fan giovedì scorso, Leo stasera ha cantato un brano sull’amore. Per Agnelli è stata la sua migliore interpretazione, ma ha trovato il testo a tratti ingenuo. Lodo ha chiesto qualche chiarimento sul testo stesso di Piume di Leo Gassmann. Ultima a esibirsi Martina: Cherofobia è stata una conferma, dopo aver conquistato tutti già alle Audizioni.

Chi è uscito stasera? Di sicuro Fedez era certo di perdere una concorrente, visto che al ballottaggio si sono sfidate Renza e Naomi. Fedez ha chiesto ai giudici di chiamare il Tilt ed è stato il pubblico a decidere l’eliminata della quinta puntata di X Factor 2018, che è Renza.