Asia Argento furiosa con Lodo Guenzi, il duro attacco: “Avrebbe dovuto consultarmi”

Asia Argento contro Lodo Guenzi: stavolta l’ex giudice ha attaccato duramente il sostituto!

Asia Argento ha criticato duramente il lavoro di Lodo Guenzi a X Factor 2018. Ospite su Radio 2 del programma Non è un paese per giovani, Asia ha voluto parlare ancora una volta della sua partecipazione al talent show in onda su Sky. La vicenda è nota a tutti ormai, era stata scelta come nuovo giudice e poi è stata allontanata nel corso dell’estate per le pesanti accuse che le sono state rivolte. E da cui lei ha sempre preso le distanze. Lodo Guenzi ha sostituito Asia Argento alla guida dei Gruppi, di cui due sono stati già eliminati. Un risultato che l’attrice oggi in radio ha commentato così: “Gli hanno già eliminato due band che secondo me sarebbero potute andare avanti. Avanti con le giuste assegnazioni. Ci sono rimasta un po’ male. Mi dispiace per lui”.

Asia Argento, il duro attacco a Lodo Guenzi per X Factor 12

Le band in questione sono i Red Bricks Foundation, secondi eliminati dalla gara di quest’anno, e i Seveso Casino Palace, che hanno lasciato il talent la scorsa settimana. Non possiamo sapere se effettivamente le scelte di Asia avrebbero regalato un destino diverso a questi concorrenti nel percorso a X Factor 12. Sappiamo invece che i brani assegnati da Lodo sono andati incontro a delle critiche da parte degli altri giudici. E il pubblico non li ha premiati. Lui si è discolpato spiegando di voler sperimentare, invece Asia aveva le idee ben chiare sulle band scelte. E avrebbe voluto parlarne con lui: “Avrebbe dovuto consultarmi, io gli ho scritto in privato per confrontarsi con me su queste band. Sul perché ho scelte queste band, che brani avevo pensato per loro, quale percorso. Lui si è solo lamentato della gente che lo stava trattando male sui social e poi è sparito. E allora gli ho tolto il follow”.

Asia Argento dopo X Factor, ancora critiche per Lodo Guenzi

Asia contro Lodo non ci è andata leggera, lui deciderà di rispondere stasera nella quinta puntata? Ora ha in mano al giudice rimane una band che è tra i concorrenti più forti di questa edizione, i Bowland. E la Argento si augura che con loro venga fatto il giusto lavoro: “Sulla band rimasta io a questo punto non gli consiglio nulla, vediamo se ci arriva da solo”. Ma cosa farà lei? Si dedicherà ad altri talent show, mentre fa chiarezza sulla sua vita sentimentale? Si mormorava nelle scorse settimane di un arrivo di Asia Argento ad Amici di Maria De Filippi. Per ora lei ha rivelato che non ci sono stati contatti, ma se dovesse arrivare una richiesta lei accetterebbe volentieri: “Per ora non ho sentito nessuno. Se mi chiama Maria… Mi piacerebbe! È forte! Farei la coach con la squadra che c’è, anche una piccola”. Maria la chiamerà?