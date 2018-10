Fedez, la festa a sorpresa per il suo compleanno stupisce: l’originale idea di Chiara

Chiara Ferragni organizza la festa a sorpresa per il compleanno di Fedez, in un posto assurdo!

Qualche giorno fa è stato il compleanno di Fedez, ma la festa a sorpresa è arrivata stasera. Chiara Ferragni ha organizzato un party non esclusivo, ancor di più! Nessuno probabilmente ha avuto la sua stessa idea, originalissima, e chissà se mai qualcuno sarà in grado di replicarla. “Con una delle sue magiche idee mi sta portando a cena in un posto segreto”, ha detto Fedez in ascensore uscendo di casa con Chiara convinto di andare a cena fuori. La Ferragni ha usato una scusa ovviamente per portarlo sul luogo della festa a sorpresa e infatti ha deviato il marito dicendo che sarebbe stata “una cena stellata”.

La festa a sorpresa di Fedez in un supermercato: un compleanno più che originale!

“Niente, io volevo dirvi dove stiamo andando. Chiara si è inc***ata perché è contro le regole. E se non sto alle regole cosa succede? Non partecipo? Ma meglio, non ho voglia di andare a cena!”, così ha tentato di ribellarsi Fedez all’idea di Chiara. Ma per fortuna non ci è riuscito! D’un tratto si è trovato in un luogo decisamente insolito per una cena: “Raga siamo in un supermercato. Ma non capisco. Ma perché?”, ha esclamato appena ha visto spuntare gente da dietro gli scaffali. Ebbene, Chiara ha organizzato la festa a sorpresa per il compleanno di Fedez in un supermercato! Agli invitati è stato concesso di prendere tutto ciò che volevano e il negozio è stato riempito di manifesti simpatici con la faccia del rapper.

Fedez festeggia il compleanno in un supermercato: la festa a sorpresa

La coppia ha superato la paura provata per il piccolo Leo nelle scorse settimane. I video su Instagram della festa di Fedez nel supermercato, che vi consigliamo vivamente di andare a vedere sui profili del rapper e Chiara Ferragni, sono davvero molto divertenti. C’è addirittura gente nei carrelli che sfreccia per le corsie! Un’idea davvero molto originale, non c’è che dire. Chi non vorrebbe mai partecipare a una festa in un supermercato?