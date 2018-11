X Factor 2018 sesta puntata: eliminato, replica e riassunto Live del 29 novembre

X Factor 2018, il riassunto della sesta puntata dei Live: cosa è successo

Giovedì 29 novembre abbiamo assistito a una emozionante e scoppiettante sesta puntata di X Factor 2018. Nel riassunto del Live parleremo ovviamente dell’eliminato e della replica, ma prima di scoprire chi è uscito vi spieghiamo come si è svolta la gara. Stasera ci sono state due manche. Nella prima i concorrenti si sono esibiti con delle cover in questo ordine: Bowland, Leo Gassmann, Martina Attili, Naomi, Luna, Anastasio e Sherol. Nella seconda manche hanno cantato i loro inediti e al termine abbiamo scoperto i concorrenti al ballottaggio. Gli ospiti della serata sono stati Giorgia, che ha aperto la serata, e Liam Payne e Jonas Blue. Vediamo adesso il riassunto nel sesto Live di X Factor 12.

Sesta puntata di X Factor 2018, il Live del 29 novembre

I Bowland hanno presentato la loro versione di Seven nation army, sui social c’era poca fiducia intorno a questa assegnazione di Lodo (criticato ancora oggi da Asia Argento!) ma la performance è stata da brividi! La loro personalità è venuta fuori e i giudici erano molto soddisfatti. Leo Gassmann ha cantato La terra degli uomini di Jovanotti, una bella sfida secondo Fedez perché è un artista difficile da rifare. “L’ho trovato veramente carico di pathos ai limiti del recitativo, mi è sembrato lo cantasse qualcuno più vecchio di Jovanotti. Ma sono gusti”, ha aggiunto il rapper. “Piaci perché hai emozioni ed energia che sono belle. Sono abbastanza d’accordo sul fatto che sei classico”, ha aggiunto Manuel. Leo non riesce molto a convincere questi due giudici, non riesce a dar loro l’effetto wow che da settimane stanno aspettando. Prima di proseguire, vi suggeriamo un veloce ripasso dei brani di stasera guardando le assegnazioni della sesta puntata.

Martina Attili a X Factor stasera non ha convinto i giudici

L’esibizione di Martina non ha convinto Lodo: “Sei una delle tre cose che mi piacciono di più qua dentro. Stavolta ti ho trovato un po’ meno forte”. Mara l’ha vista un po’ in difficoltà e Fedez si è unito ai giudizi dei colleghi. Naomi ha superato una sfida impegnativa imparando il testo di Look at me now, ma ne è valsa la pena: c’è stata una grandissima ovazione per lei con tanto di abbraccio finale con Fedez. Il momento è stato interrotto da un’accesa polemica con Manuel Agnelli, ma per la cantante sono arrivati anche complimenti: Lodo ha visto un’emozione, cioè il divertimento sul palco. Naomi stasera è stata fantastica secondo Mara: “Mi piace quello che è fatto bene con una certa logica, tu sei stata molto forte e sei tornata alle origini”. Naomi si è commossa sulle parole dei giudici. Tanti complimenti per Luna Melis da parte di tutti i giudici, in particolare Fedez ha osservato che è stata in grado di rifare Eminem: “La tua migliore esibizione che ho mai visto”, ha aggiunto.

X Factor 2018, la replica della sesta puntata: quando rivedere il Live

Ennesimo grande successo per Anastasio, di cui Fedez si è detto ufficialmente fan. Manuel ha ritrovato qualcosa che stava cercando in questa esibizione. Mara ha posto l’accento sulla capacità di scrittura del suo rapper: “In due giorni sfido chiunque a scrivere una canzone che abbia una testa e una coda”. Ha concluso la manche Sherol che si è esibita su una canzone di Adele. Secondo Lodo la giovane cantante ha trovato il suo posto nella musica moderna e non nei classiconi. Secondo Mara Adele è irragiungibile e non ha ritrovato in Sherol le stesse intenzioni ed emozioni dell’artista. Fedez ha ribadito ciò che ripete da anni e cioè che portare Adele ai Live sia una scelta sbagliata. Potrete vedere la replica della sesta puntata di X Factor 2018 con tutte queste esibizioni su TV8 mercoledì e sabato prossimo.

Eliminato sesta puntata X Factor 2018: chi è uscito ieri sera?

Non c’è stato nessun concorrente al ballottaggio dopo la prima manche, i voti sono stati sommati a quelli della seconda con gli inediti. I concorrenti hanno cantato le loro canzoni in successione, senza essere interrotti per i giudizi dei giudici. Questo l’ordine delle esibizioni: Martina, Leo, Bowland, Naomi, Sherol, Anastasio e Luna. Al ballottaggio comunque si sono sfidati Leo Gassmann e Sherol. Fedez, che lascerà il programma dopo questa edizione, ha deciso di eliminare Sherol nel tentativo di raggiungere il Tilt, ritenendo giusto che il giudizio spetti al pubblico a questo punto della gara. Lodo lo ha seguito, ha eliminato Leo ed è stato Tilt. In un momento delicato come questo, comunque, è arrivata l’imbarazzante gaffe di Mara Maionchi! Il pubblico ha deciso che l’eliminato della sesta puntata di X Factor 2018 è Sherol. Ma a proposito di inediti, avete visto chi ha vinto la sfida nelle classifiche?