Mara Maionchi, l’imbarazzante gaffe a X Factor: Fedez scoppia a ridere

Mara Maionchi e la sua imbarazzante gaffe a X Factor 2018

È stata una puntata scoppiettante a X Factor 2018 stasera, anche per l’esilarante gaffe di Mara Maionchi con Sherol. Tutti conosciamo la straripante simpatia di Mara e come giudice del talent show sta dando il meglio di sé, tornando al bancone dopo una lunga assenza. La gara è a un passo dalla finale, giovedì prossimo andrà in onda la semifinale e stasera c’è stato il sesto appuntamento con i Live. Questo per far capire che sono passate abbastanza settimane ormai, mesi dalle Audizioni, i giudici dovrebbero ormai conoscere i concorrenti. E i loro nomi, magari. Dovrebbero, ma qualche lapsus può capitare ed è capitato proprio stasera a Mara! La gaffe è servita.

Mara Maionchi non ricorda il nome di Sherol e vuole eliminare Naomi

Tutto è successo nella fase di eliminazione, che Fedez ha mandato al Tilt. Alla sfida finale c’era un cantante di Mara e una cantante di Manuel Agnelli. Come sempre accade, i giudici che hanno un concorrente al ballottaggio eliminano l’avversario. E questo avrebbe voluto fare la Maionchi, che intanto festeggia il successo del suo Anastasio. Peccato che appena Alessandro Cattelan le ha domandato chi volesse eliminare, Mara ha risposto “Elimino Naomi”. In quel momento Fedez è scoppiato a ridere, sia perché Mara ha sbagliato nome sia perché anche stasera è saltato fuori il nome di Naomi al ballottaggio, pure se la cantante era salva. Naomi infatti era al ballottaggio nelle precedenti due puntate e ha superato un duro scontro la settimana scorsa, oltre al fatto che per molti era a rischio anche stasera. Era evidente che Mara volesse eliminare Sherol, ma il nome della ragazza proprio non le veniva in mente, così ha consultato il foglio sul tavolo e ha esclamato: “Come ca** si chiama questa”.

Mara Maionchi, a X Factor la gaffe sulla concorrente eliminata

Le risate risuonavano in tutta la X Factor Arena, il più divertito era sicuramente Fedez che ha vissuto questo momento di spensieratezza dopo aver litigato con Manuel Agnelli. Sono sicuramente momenti indimenticabili che il rapper porterà nel bagaglio dei ricordi del talent show, visto che sembra pronto a dirgli addio. Dopo questa gaffe di Mara Maionchi su Sherol a X Factor 2018, il desiderio del pubblico è quello di vederla opinionista in alcuni dei programmi più seguiti. Immaginate un suo commento sul rapporto chiacchieratissimo tra Francesco Monte e Giulia Salemi. O pensate a Mara Maionchi a Uomini e Donne che commenta il fantastico via vai nel trono di Teresa. Sarebbe un sogno, no?