Classifica inediti X Factor 2018, chi ha vinto la sfida a una settimana dal debutto

Classifica inediti X Factor 2018: quale concorrente ha convinto di più?

Sono tutti alla ricerca della classifica degli inediti di X Factor 2018. Tutti curiosi di scoprire quale brano e di quale concorrente sta convincendo di più il pubblico. Chi segue il talent show sin dalle Audizioni si sarà fatto un’idea di come stanno andando le classifiche, eppure ci sono delle sorprese! Cherofobia di Martina Attili rimane uno dei tormentoni della 12esima edizione, tutti la cantano sin dalla prima volta che è stata suonata sul palco e molti vorrebbero anche la felpa che indossava la giovane cantante giovedì scorso. Segno del fatto che è un inedito che funziona, che convince e che può avere una lunga vita davanti a sé. Ma sarà l’inedito di Martina il primo della classifica, tra tutti gli inediti di X Factor 2018?

X Factor 2018, la classifica degli inediti: Anastasio è in testa

Ebbene no! Forse questa è una prima sorpresa: Cherofobia non è la più ascoltata, ma a vincere la sfida a una settimana di distanza dalla presentazione è il rapper di Mara Maionchi! La fine del mondo di Anastasio è al quarto posto oggi della classifica Spotify, che è la piattaforma dove è possibile ascoltare gli inediti. Il brano è in discesa, ma rimane tra le prime posizioni della Charts. Proprio lui che ha fatto litigare Mara e Manuel sembra essere il più apprezzato dal pubblico a casa, ma non c’è da stupirsi: anche i giudici lo vedono Anastasio possibile vincitore di X Factor 2018 e riconoscono il suo talento. Nella classifica degli inediti, il rapper è seguito da Martina: Cherofobia è al decimo posto, stabile. Chi sarà il terzo? Los Angeles di Luna Melis, anche lei molto apprezzata e amata dal pubblico, è al 22esimo posto.

Inediti X Factor 2018: la classifica Spotify dei concorrenti

Fuori dalla Top 50 troviamo tutti gli altri inediti. Piume di Leo Gassmann, che non perde occasione di cantare l’amore da quando è innamorato, è al 61esimo posto al momento. Da lui forse ci si aspettava di più! Tra le prime duecento canzoni troviamo anche Don’t stop me dei Bowland e Non ti avevo ma ti ho perso di Sherol. Si trovano rispettivamente alla 112esima e alla 151esima posizione. Al contrario, sono fuori dalle prime duecento posizioni della classifica degli inediti di X Factor 2018 su Spotify Renza Castelli e Naomi, le due cantanti di Fedez che si sono sfidate al ballottaggio giovedì scorso. Da qualcuno forse ci si aspettava di più, per esempio pensiamo a Leo, ma immaginiamo che le più deluse siano le cantanti Over. Naomi, comunque, avrà modo di ricantare il suo inedito Like the rain come gli altri concorrenti ancora in gara. Dopo il secondo ascolto, la sua posizione su Spotify migliorerà?