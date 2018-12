Uomini e Donne, Alessia Cammarota si svela: “Il mio sogno, duro, quasi impossibile”

Uomini e Donne, Alessia Cammarota risponde alle domande dei fan su Instagram

Alessia Cammarota stasera ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Non si è risparmiata, e non lo fa mai. Ha aperto il suo cuore e ha parlato dei suoi figli. Ha raccontato che Niccolò e Leo sanno giocare insieme ma come succede solitamentra tra due fratelli bisticciano anche. Poi ha spiegato perché il nome di suo figlio, Niccolò, ha due “c” e non una, come è più solito sentire. Ebbene, semplicemente ad Alessia e Aldo piaceva con due “c”, come Machiavelli. Ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha emozionato i fan rispondendo a una domanda in particolare, quella sul suo sogno nel cassetto.

Alessia Cammarota sogna l’adozione: la confessione nella notte su Instagram

Come ha precisato la stessa Alessia, più che nel cassetto questo sogno è nel suo cuore: “Sogno nel cassetto… Bella domanda. Ne ho uno che più che nel cassetto è nel cuore, l’adozione. So che è una cosa difficilissima, che è un percorso duro, quasi impossibile”. Questo ha scritto la moglie di Aldo su Instagram. Un sogno molto bello, nobile anche. Alessia è consapevole della difficoltà e che sarebbe un percorso lungo e tortuoso. Ma chissà magari la voglia di adottare un bambino e regalargli una famiglia la convincerà ad affrontare ogni ostacolo: “L’idea di poter dare una possibilità, di poter dare amore, di poter dare riscatto a un bambino a cui è stato tutto questo negato beh! Mi riempie il cuore. E non importa l’età, non importa il colore non importa nulla. Vorrei davvero poter fare qualcosa!”. Delle parole così belle che solo una mamma può pronunciare. E le mamme sono anche sempre pronte a tutto per i figli, lo ha dimostrato anche Francesca Del Taglia di recente.

Alessia e Aldo news, la famiglia si allarga? Intanto lei si sfoga: “Se dicessi quel che mi è stato risposto cadrebbero parecchie teste”

La famiglia quindi potrebbe allargarsi prima o poi. Se Alessia dovesse realizzare il suo sogno, arriverebbe il terzo figlio in casa Palmeri. Sarebbe molto bello, dalle sue parole si intuisce quanto ci tenga e quanto le piacerebbe aiutare un bambino. Non possiamo che augurarle di realizzare questo sogno di adottare un bimbo. Anche se ciò vorrebbe dire andare incontro a problemi, come quelli avuti per Niccolò. Il maggiore dei figli di Aldo e Alessia ha cominciato l'asilo ma a dicembre e per questo c'è stato chi ha domandato come mai adesso. La risposta di Alessia è stata chiara: "Dovreste chiederlo alla scuola, alla preside, alle altre 4 sedi che mi hanno risposto 'Già diventiamo pazze con i bambini che abbiamo, altri non ne vogliamo'. Aaaaah ragazzi se solo dicessi quel che mi è stato risposto cadrebbero parecchie teste!".