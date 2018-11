Uomini e Donne, Francesca Del Taglia esplode su Instagram dopo le critiche sui figli

Francesca Del Taglia furiosa su Instagram: è esplosa dopo le critiche alle foto con i figli

Francesca Del Taglia è esplosa su Instagram e ha risposto alle critiche ricevute negli ultimi giorni. A scatenare la polemica intorno all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono state delle foto con i figli Brando e Zeno. Il motivo fa sorridere, anche perché, come ha sottolineato Francesca, Eugenio ha riprodotto la stessa foto e non è stato assolutamente criticato. Le foto in questione sono state scattate a Francoforte, che la famiglia Colombo ha visitato nei giorni scorsi. Eugenio e Francesca erano nella camera d’albergo quando hanno deciso di scattare le foto sotto accusa, erano sul letto e hanno scattato senza pensare a ciò che si sarebbe scatenato dopo. E tutto perché Francesca non indossava i pantaloni, mentre Eugenio aveva appena tolto la maglia.

Uomini e Donne, Francesca esplode contro le critiche: lo sfogo su Instagram

Dopo ore di commenti spiacevoli, Francesca oggi ha registrato dei video su Instagram Stories per rispondere alle critiche: “Allora voglio ancora sprecare cinque minuti della mia preziosa vita a spiegarvi un attimo per l’ultima volta la foto di ieri”, così ha esordito la fidanzata di Eugenio. La spiegazione è proseguita con i dettagli sul contesto, cioè erano nella camera a Francoforte e si stavano preparando per fare una doccia quando hanno avuto l’idea della foto. “Ci siamo fatti due foto identiche. […] Per quale assurdo motivo nessuna di voi santarelline ha detto qualcosa a un uomo […]? Perché invece una madre con una maglia e in mutande è una vergognosa, schifosa, marcia, poveri figli chissà come cresceranno… E tutte queste belle parole che mi dite ogni giorno? Voi non andate in costume con i vostri figli? Non ci state a contatto con la pelle d’estate?”. La rabbia di Francesca è stata maggiore anche perché nessuno ha commentato negativamente la foto di Eugenio con i figli, nonostante anche lui non indossasse un pezzo.

Francesca contro i leoni da tastiera: “Proprio siete limitate, non ci arrivate”

Francesca ha poi spiegato che è cresciuta senza taboo e che ognuno dovrebbe essere libero di crescere i propri figli come meglio crede. Queste le sue parole: “Se voi in questo ci vedete qualcosa di brutto e di strano vuol dire che siete malate, ma seriamente. […] Il corpo non deve essere un taboo, un mistero. Poi ognuno è libero di crescere i propri figli come vogliono, ma io non vi giudico”. Non finisce qui, perché la sfuriata di Francesca Del Taglia di Uomini e Donne – dove ne vedremo delle belle nei prossimi giorni! – ha raggiunto il picco della rabbia verso la fine: “Ma siete proprio limitate, poverine, poco intelligenti. A me le persone così un po’ stupide mi urtano il sistema nervoso. Proprio siete limitate, non ci arrivate”. Pochi giorni fa anche Tara Gabrieletto si è molto arrabbiata, ma Francesca non è stata da meno: “Ma dove arrivate, ma dove potete arrivare. Ma curatevi proprio. […] Siete incommentabili e mi fate vomitare. Poveri i vostri figli, non i miei, che crescono con delle mamme come voi”. La battaglia contro gli haters sembra essere purtroppo infinta, ma è giusto combatterla.