Uomini e Donne gossip, Tara è su tutte le furie per Cristian: lo sfogo improvviso

Tara Gabrieletto va su tutte le furie per Cristian: è successo poco fa

Una serata non facile per Tara Gabrieletto: lo sfogo su Cristian che è apparso pochi minuti fa su Instagram sta già facendo il giro della rete! Vi spiegheremo per quanto possibile il motivo della furia di Tara, che è stata sì eloquente nel raccontarlo ma senza entrare nello specifico. In poche parole ha voluto mettere le cose in chiaro con chi ci prova con suo marito. Avete letto bene, Tara non ci ha visto più dalla gelosia e come darle torto? Da moglie innamorata ha tutte le intenzioni di far rispettare il suo matrimonio con Cristian, anche a costo di affilare le unghie. Lo farebbero forse tutte le donne, ma Tara ha deciso di lanciare un avvertimento senza mezzi termini!

Tara si sfoga e attacca chi ci prova con Cristian

Tra le storie di Instagram, stasera Tara ha scritto un incisivo messaggio: “Ma giusto per capire… Le ca**e che scrivono o mandano video […] a mio marito non hanno ancora capito che poi passeranno il quarto d’ora più brutto della loro vita?! Iniziano a prudermi le mani io ve lo dico… Fate le brave e state a casa vostra… Perché altrimenti pubblico tutto”, e poi ha concluso con un insulto abbastanza eloquente che non lascia spazio a dubbi su cosa pensa Tara di queste donne. I video e le foto di cui parla l’ex corteggiatrice, come ha specificato, non sono immagini innocenti, ma ben altro. Molti ora si domandano se lo sfogo di Tara su Cristian, pubblicato mentre in televisione si parlava dei confessionali incriminati di Lory Del Santo al Gf Vip, avesse destinatarie ben precise. Può darsi che invece fosse diretto a delle sconosciute che vorrebbero conquistare suo marito o incuriosirlo, o almeno è ciò che invano spererebbero.

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella news, l’amore va a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Tara e Cristian stanno insieme da molti anni e la loro vita di coppia procede senza intoppi, in attesa di allargare la famiglia. Gallella è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, certo nel suo percorso ha ricevuto anche diverse critiche, insomma è stato chiacchierato come sta succedendo ad Andrea Cerioli. Tuttavia, rimane un personaggio in vista e per questo ancora oggi viene probabilmente corteggiato. Bisognerebbe rendersi conto però che è un uomo sposato e che ha una moglie a cui non sfugge nulla. Insomma, Tara e queste donne che ci provano con suo marito potrebbero finire come Tina e Gemma, se non dovessero recepire il messaggio di stasera!