Uomini e Donne: Gemma e Tina separate da Maria, scontro tra Sossio e Armando

Uomini e Donne, le anticipazioni del trono Over della registrazione del 31 ottobre 2018

Nuova puntata del trono Over, nuovo scontro tra Tina e Gemma. Le anticipazioni di Uomini e Donne ci preparano a un nuovo round tra le due. Anche stavolta è dovuta intervenire Maria De Filippi: ha separato Gemma e Tina che stavano venendo quasi alle mani! Tina e Gemma si sono scontrate anche in un secondo momento durante un ballo, Angela è intervenuta in difesa della Dama ma contro di lei si è scatenato Gianni. Durante la settimana, comunque, Rocco si è riavvicinato a Gemma, che è uscita anche con Paolo. Rocco ha rifiutato di conoscere altre donne perché è ancora preso da Gemma, ma a lei non sono andati giù i modi del Cavaliere e quindi anche oggi nessun passo avanti decisivo.

Armando e Sossio, duro scontro quasi fisico: è stato necessario intervenire

Armando è uscito con Ursula e con Noel. Questo ha infastidito Sossio, che poi ha invitato a ballare Noel per fare un dispetto a Ursula. A questo punto tra Sossio e Armando c’è stata una forte discussione e le anticipazioni del trono Over di Uomini e Donne, come riporta il Vicolo delle News, rivelano che i due sono arrivati a distanza ravvicinata! Sono dovuti intervenire altri uomini del parterre per separarli. Intanto, per Sebastiano non è andata meglio questa puntata. Ha negato un bacio con Luisa, così lei è uscita dallo studio ed è rientrata con un bicchiere d’acqua che ha rovesciato addosso a Sebastiano! Maria ha chiesto a Sossio con chi volesse ballare e lui ha scelto Cristina. Gianni ha invitato a ballare Ursula. Insomma, Zonzo ha uno strano modo di dimostrare il suo amore!

Gianluca e Roberta del trono Over hanno fatto pace: le anticipazioni

Ma veniamo a una delle coppie più tormentate di questo trono Over: Gianluca e Roberta. Le anticipazioni di Uomini e Donne su di loro promettono bene, perché in settimana si sono sentiti e hanno chiarito. Nella registrazione di oggi lui ha detto di non voler conoscere altre donne e hanno ballato insieme! Infine, Sebastiano ha chiuso con Denise perché ha capito di non essere preso quanto lei.