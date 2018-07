Uomini e Donne, Tara: “Un figlio con Cristian? Non si fa così tanto per…”

Uomini e Donne, un figlio per Cristian e Tara: la Gabrieletto sbotta su Instagram

Anche Tara Gabrieletto di Uomini e Donne si è sottoposta al gioco delle domande su Instagram, tanto in voga in questi giorni tra i personaggi famosi. La moglie di Cristian Gallella si è trovata a dover rispondere ad un’unica, grande, curiosità: quella sul figlio che tarda ad arrivare. Cristian e Tara non sono ancora genitori e molti follower si sono concentrati su questo argomento, facendo sbottare l’ex corteggiatrice del Trono Classico. “Quando arriverà un bebè?”, ha chiesto qualcuno. Secca la risposta di Tara: “Come già detto altre volte, un bambino non è un giocattolo e non si fa così, tanto per…Quando decideremo lo saprete, dobbiamo essere noi a volerlo e nessun altro”. Ma la questione non è finita qui e sono arrivate altre domande del genere, al quale la Gabrieletto non si è sottratta seppur infastidita.

“Come mai siete sposati da un po’ e ancora non vi sentite pronti per un figlio”, ha chiesto indelicatamente qualcun altro. “Non per forza due persone sposate devono avere figli. Se uno li vuole, li fa; se uno non li vuole non li fa. Se uno vuole aspettare aspetta…Non è una malattia aspettare… ho 30 anni non 70″, ha scritto Tara di Uomini e Donne. E a chi ha chiesto se le piacerebbe diventare mamma, la Gabrieletto ha fatto sapere: “Certamente, ma in questo momento non è una delle mie priorità”.

Uomini e Donne: le domande che infastidiscono Tara Gabrieletto

“Quando si parla di bambini ti chiudi sempre a riccio, perché?“, ha domandato un altro follower. “Perché sono cose mie e di mio marito e su questo argomento non permetto a nessuno di mettere becco. Nemmeno ai miei genitori, figuriamoci a persone che non conosco nemmeno! Io non decido/non ordino/non chiedo a voi di cose così delicate e dovreste imparare a fare lo stesso anche voi”, ha concluso Tara Gabrieletto.