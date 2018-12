Uomini e Donne oggi, Mara Fasone sente un corteggiatore? La rivelazione

Mara Fasone dopo Uomini e Donne: le curiosità rivelate su Instagram

Dopo Uomini e Donne, oggi Mara Fasone ha risposto a numerose curiosità dei suoi fan e lo ha fatto su Instagram. Tra le tante risposte non sono mancate delle vere chicche di gossip! Ci sono state in realtà molte domande relative al suo percorso nel trono Classico, che si è interrotto bruscamente dopo poche settimane. Per esempio, Mara ha detto che le piacerebbe riabbracciare Maria De Filippi e che le sta molto simpatico Lorenzo Riccardi. Ha anche risposto ad alcune curiosità sulla vita privata, pensiamo alla risposta data a chi le ha chiesto che lavoro fa. Lei ha risposto che fa l’interprete, ma se dovesse tornare in TV le piacerebbe farlo da attrice.

Uomini e Donne, Mara Fasone ha sentito i suoi corteggiatori dopo il programma: lo rivela oggi

Chissà se riuscirà a realizzare questo grande desiderio, noi al momento sappiamo per certo che molti la vorrebbero in un reality show, magari all’Isola insieme a Fariba Tehrani. Naturalmente sono altre curiosità che hanno catturato maggiormente l’attenzione su Instagram! Eh sì, perché c’è stato chi ha chiesto a Mara se qualcuno dei suoi corteggiatori si è fatto sentire dopo che lei ha abbandonato il programma – di lei si diceva fosse la Sara Affi Fella 2.0, e intanto di Sara si continua a parlare in studio! -. La risposta dell’ex tronista? “Certo che sì”, e un sorrisino. Ma chi è questo corteggiatore che ha cercato Mara dopo Uomini e Donne? Questo non lo ha detto, ma possiamo immaginarlo da una sua successiva risposta. In un’altra storia infatti si legge: “Voglio spendere due parole nei confronti di Rodolfo Salemi. Mi ha sempre rispettata come pochi dentro e fuori il programma… Una persona vera e sincera… Lo voglio ringraziare pubblicamente. Grazie Rudy”. Ed effettivamente lui l’ha difesa dal primo giorno dopo l’abbandono.

Mara Fasone fidanzata dopo Uomini e Donne? Intanto risponde anche sulla chirurgia estetica

Quel “dentro e fuori il programma” comunque fa chiaramente capire che Mara Fasone e Rodolfo dopo Uomini e Donne si sono sentiti. Non sappiamo però se Rodolfo è stato l’unico a cercarla, ma magari ce lo rivelerà più avanti! Ed è altrettanto chiaro che ora molti sono curiosi di sapere se oggi Mara è fidanzata e magari con uno dei suoi corteggiatori. A questo, però, lei ha risposto in modo negativo: “Momentaneamente mi sto dedicando alla ricerca di me stessa…”. Mara non si è tirata indietro dal confessare anche qualcosina sul suo corpo, dopo le accuse di aver abusato del ritocchino. E ne ha smentite altre: “La chirurgia aiuta corpo e mente… Io vivevo male con il mio naso, non riuscivo proprio ad accettarlo. Dopo vari sacrifici sono riuscita a coronare questo piccolo sogno… […] Tanti mi criticano di essere tutta chirurgia, in pochi vedono che sono semplicemente dimagrita e invecchiata”.

Mara dopo Uomini e Donne parla di Teresa Langella

Insomma l’ex tronista ha scelto la strada della sincerità e ha risposto a tutte le domande dei suoi follower. Ha risposto anche a chi le chiede di Teresa Langella, che oggi è stata punta da una frecciatina al veleno di un ex corteggiatore: “Non giudico nessuno, rispetto sempre il pensiero altrui ed è per questo che non provo antipatie o rancori”. Ricordando gli scontri a Uomini e Donne, riuscirebbe difficile credere a queste ultime parole di Mara Fasone… Sapendo però che a Gianni Sperti non le ha mandate a dire, avrebbe potuto fare lo stesso con Teresa non credete?