Mara Fasone risponde a Gianni Sperti: dopo Uomini e Donne è ancora guerra!

Mara Fasone – Gianni Sperti: nuovo scontro dopo Uomini e Donne

Mara Fasone di Uomini e Donne continua a essere la protagonista degli ultimi gossip nonostante abbia lasciato il trono. Ha motivato la sua scelta, dicendo che ha dovuto concludere prematuramente l’esperienza per via dei duri attacchi ricevuti gratuitamente durante le puntate. Non riusciva più a fare le esterne con leggerezza, concentrandosi sui corteggiatori perché, in studio, qualcuno aveva sempre da ridire sulla sua condotta. Gianni Sperti è stato certamente quello che l’ha criticata di più. A lui non è piaciuto per niente il suo atteggiamento nei confronti di alcuni corteggiatori, dai quali pretendeva molto. Forse troppo. E li eliminava senza conoscere com’erano realmente fatti.

Uomini e Donne news, Mara Fasone risponde a Gianni Sperti

Si è pensato che Mara Fasone avesse un fidanzato (di questo ha parlato un suo corteggiatore), ma la tronista ha tenuto a raccontare la sua verità. C’è chi le crede e chi no. Gianni Sperti, per esempio, l’ha attaccata tramite social, scrivendo dei lunghi messaggi su Instagram. Credevamo che Mara avrebbe evitato di rispondere, preferendo far sgonfiare quanto prima la polemica che ha scatenato e invece ha scritto questo: “Non ti commento”. Lapidaria! Chissà se troverà il coraggio di affrontare la questione a Uomini e Donne e se chiederà a Maria De Filippi di ritornare a fare la tronista… Fatto sta che, ora come ora, Mara è tranquilla lontana dalle telecamere.

Dopo l’abbandono di Mara Fasone, novità a Uomini e Donne!

Un altro corteggiatore di Mara Fasone le ha chiesto i reali motivi per cui ha lasciato la trasmissione, ma non ha mai ricevuto una risposta da parte sua. Pare proprio che la tronista abbia voglia di dimenticare la sua esperienza televisiva e non avrebbe contattato nessuno dei suoi corteggiatori dopo la sua scelta. Adesso il suo posto vacante è stato occupato da ben due tronisti: Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Uomini e Donne andrà avanti anche senza di lei!