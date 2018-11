Mara Fasone, il fidanzato non esiste? Un corteggiatore svela un segreto

News Uomini e Donne, Mara Fasone fidanzata o single?

Mara Fasone ha un fidanzato che la aspetta a casa? Dopo la puntata dell’abbandono del trono di Uomini e Donne, la stragrande maggioranza dei telespettatori ha immediatamente pensato che avesse partecipato al dating show senza avere il cuore libero. Occupato invece da una persona importante. La verità, però, potrebbe essere anche un’altra e, fin quando non salterà fuori, si possono fare delle semplici ipotesi. E non è detto che quelle più condivise siano anche quelle più giuste. Il corteggiatore Rodolfo Salemi è di questo parere: non bisogna condannare Mara Fasone perché non si sa con precisione ciò che l’ha spinta a lasciare la trasmissione.

Il segreto sull’esterna di Mara Fasone e Rodolfo Salemi

Se, qualche tempo fa, un altro corteggiatore ha indagato sul perché Mara Fasone abbia lasciato Uomini e Donne, adesso Rodolfo è convinto che non ci sia nessun fidanzato. I motivi del suo improvviso abbandono sarebbero quindi altri! Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Nonostante le malelingue, non ho mai creduto all’ipotesi che avesse un uomo ad aspettarla a casa durante le registrazioni. Piuttosto sono indotto a pensare che abbia sofferto un accanimento eccessivo, roboante, ingiustificato nei toni, nelle dimensioni e nella ripetitività. Non solo la vedevo star male per questo ma, senza addentrarmi nel merito, arrivò a confessarmelo esplicitamente in un’esterna”.

Mara di Uomini e Donne lontana dal gossip

Se nel caso dovesse scoprire che Mara Fasone è fidanzata, Rodolfo non si arrabbierebbe: “A lei direi di stare tranquilla e di preoccuparsi solo di essere felice perché, al limite, non ci sarebbe niente di male neanche nel rendersi conto che il vero amore era quello erroneamente lasciato alle spalle”. Se prima veniva accusata Mara di avere già un ragazzo, ora è il turno di Giulia Cavaglia, la quale non è stata presente nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Cos’altro scopriremo su Mara e Giulia?