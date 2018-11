Perché Mara Fasone ha lasciato Uomini e Donne? Motivi chiesti da un corteggiatore

Uomini e Donne news, i motivi dell’abbandono di Mara Fasone? Un corteggiatore cerca di mettersi in contatto con lei

Tutti ci stiamo ancora chiedendo perché Mara Fasone ha lasciato Uomini e Donne. Anche i suoi ormai ex corteggiatori. Non riescono ancora a capire come mai abbia fatto una scelta del genere, senza spiegare a nessuno le sue ragioni. Molti i delusi, come Giovanni Cuocci, che ha cercato di mettersi in contatto con lei per sapere la verità del suo abbandono. Negli ultimi giorni, i gossip su Mara Fasone di Uomini e Donne sono spuntati come funghi, ma al momento non si è conoscenza del reale motivo che ha spinto la tronista a rinunciare all’occasione di trovare l’amore della sua vita. Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne non hanno aggiunto nulla a quel poco che sappiamo fino a questo momento.

Giovanni Cuocchi vuole sapere la verità su Mara Fasone

Si è parlato di un ritorno di fiamma di Mara Fasone e il suo ex, ma questa motivazione non convince proprio tutti. Magari c’è qualche ragione più grave che lei non ha voluto spiegare e ha chiesto alla redazione il massimo riserbo. Adesso il sito Newsued.com ci fa sapere che il suo corteggiatore Giovanni Cuocci ha tentato di parlare con lei. Ecco uno stralcio di un messaggio scritto da una fan: “Ieri ho incontrato un corteggiatore di Mara (Giovanni Cuocchi) a una serata di Halloween. Gli ho parlato. Mi ha detto che subito dopo la puntata, le ha scritto ma, dato che non sono andate ancora in onda le puntate, ha il profilo bloccato. Le ha scritto solo perché voleva che lei avesse gli attributi per dirgli personalmente cosa ha combinato”.

Ultime anticipazioni di Uomini e Donne

La notizia dell’abbandono di Uomini e Donne di Mara Fasone ci ha lasciato piuttosto perplessi. Ma l’ultima edizione del dating show va comunque avanti e Maria De Filippi ha deciso di sfoderare l’artiglieria pesante: Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Sicuramente riusciranno a farci dimenticare facilmente il trono-lampo di Mara!