Uomini e Donne, Marta è andata via per colpa di Gianni? Sperti risponde

Uomini e Donne, Mara Fasone ha lasciato il trono per colpa di Gianni? Sperti replica

L’abbandono del Trono Classico di parte di Mara Fasone ha lasciato grandi dubbi ai telespettatori di Uomini e Donne. L’ormai ex tronista ha infatti deciso di concludere il suo percorso senza voler tornare in studio a dare voce alle sue motivazioni. Durante la sua permanenza all’interno del programma di Maria De Filippi, Gianni Sperti ha sempre mostrato una certa titubanza nei confronti della siciliana. In ogni caso, la diretta interessata ha avuto poi modo di spiegarsi nel corso di un’intervista rilasciata al magazine dedicato alla trasmissione di Canale 5. La giovane donna ha dichiarato di non essere mai più tornata in studio perché non avrebbe avuto modo di chiarire la sua posizione in totale tranquillità. La ragazza ha anche parlato dell’atteggiamento che Sperti ha avuto nei suoi confronti. A quanto pare, la Fasone non ha gradito il trattamento che le è stato riservato. Oggi, il ballerino ha replicato alle parole di Mara.

Tramite due interessanti Instagram Story, Gianni ha chiarito la sua posizione nei confronti di Mara Fasone. Ancora oggi, Sperti mostra di non essere mai stato prevenuto nei confronti della donna. “Cara Mara Faone ci tengo a precisare che io non ho suscitato dubbi sulla base del niente, io ho detto la verità! A tal proposito, ti voglio ricordare che sei stata tu a confermare in puntata che la tua famiglia frequentasse ancora il tuo ex e sei stata sempre tu ad esternare il disagio che provavi per questo motivo, lo stesso disagio che provavo io a raccontare questa triste realtà.” Per quanto riguardo invece i contenuti che la Fasone ha portato in esterna con i suoi corteggiatori, l’opinionista è stato glaciale. “Ti sei lamentata di non aver potuto dialogare con i tuoi corteggiatori senza invece preoccuparti dei contenuti dei tuoi dialoghi che sono stati piuttosto superficiali… vuoti!”

Gianni Sperti risponde a Mara Fasone: la replica dell’opinionista di Uomini e Donne

In ogni caso, Gianni ha anche ricordi positivi nei confronti del percorso fatto dalla siciliana a Uomini e Donne. “L’unica cosa bella che ricordo del tuo brevissimo percorso è il video di presentazione ovviamente perché è stato montato un momento in cui non eri impostata. Cerca di assumerti le tue responsabilità invece di accusare gli altri per le tue scelte sbagliate! Ho provato gioia? Beh si, il tuo trono non era poi così entusiasmante. Buona Vita.”