Uomini e Donne, Teresa elimina Andrea dopo esterna mozzafiato: cos’ha in mente?

Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa e Andrea, quale futuro?

A Uomini e Donne il trono di Teresa Langella continua ad essere uno dei più interessanti ma anche uno dei più complicati da seguire perché la tronista sembra davvero titubante sui suoi corteggiatori e proprio non riesce a fidarsi di loro. Non per altro le ultime anticipazioni su Uomini e Donne parlano di un’eliminazione dopo un’esterna mozzafiato. E se pensate che l’eliminato sia uno dei soliti corteggiatori che hanno fatto semplicemente la loro comparsa in trasmissione vi sbagliate di grosso: Teresa ha eliminato Andrea Dal Corso e questo la dice molto lunga sui suoi sentimenti. Ma veniamo alle anticipazioni di NewsUeD.

Uomini e Donne anticipazioni: l’esterna mozzafiato e l’addio inaspettato

Il sito esordisce scrivendo che la ragazza ha eliminato Andrew e poi si sofferma soprattutto sul percorso con Antonio dopo la quasi rissa della scorsa puntata ancora non andata in onda. La ragazza è andata nel paese del ragazzo e chiedendo ai passanti di lui si è imbattuta proprio nel nonno: è stata una bella esterna che però sembra non aver fatto dimenticare ad Antonio quanto accaduto nella precedente registrazione. Ciò non vuol dire che a Teresa siano andate male le altre esterne; anzi: la ragazza infatti si è trovata benissimo con Kevin, con cui ha vissuto un’esterna stupenda. Un’esterna ancor più bella è stata quella con Andrew che l’ha invitata a vedere un tramonto insieme vestiti eleganti: lui ha provato a baciarla ma lei l’ha rifiutato e se n’è andata. Insomma un comportamento inspiegabile che ci fa chiedere: cos’ha in mente Teresa?

Anticipazioni Trono Classico, Teresa spaventata da Andrew?

Tutti presi dai gossip su una coppia di Uomini e Donne che forse vedremo a Temptation Island, ci eravamo dimenticati infatti che attorno al trono di Teresa circolano ancor più pettegolezzi: alla ragazza sembra piacere molto Andrea Dal Corso, anche se nei fatti ne è visibilmente spaventata. E che dire di quello che è successo nel corso di questa registrazione? Cerioli ha fatto piangere tutti e Lorenzo si è comportato in maniera tale da far intervenire la stessa Maria nel suo trono. Cosa succederà nelle prossime puntate non lo sappiamo. Con questa registrazione Uomini e Donne ci ha già regalato però un buon antipasto: Andrea è stato eliminato ma siamo sicuri che lei lo andrà a riprendere.