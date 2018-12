Anticipazioni Trono Classico: tutti in lacrime per Andrea Cerioli, liti infinite per Ivan

Trono Classico, anticipazioni su Ivan Gonzalez: la lite insopportabile tra Sonia e Jennifer

Continuiamo con le anticipazioni sul Trono Classico di Uomini e Donne. Questa volta i protagonisti sono Ivan Gonzalez, Luigi Mastroianni e Andrea Cerioli, soprattutto quest’ultimo, visto che in realtà su Ivan abbiamo da dirvi poco e niente e su Luigi altrettanto poiché in puntata non si è parlato di lui. Partiamo subito da Ivan: il ragazzo è uscito in esterna con Jennifer e Sonia e con la seconda c’è stato un bacio. Le due corteggiatrici hanno litigato tantissimo, al punto che Gianni ha finto di svenire e Tina è uscita dallo studio. Nessuno ce la faceva più insomma, e forse il dettaglio più rilevante è che Ivan a un certo punto ha detto a Jennifer di sentirsi libera di andar via casomai avesse voluto farlo. Abbiamo come l’impressione che a lui lei piaccia molto ma se dovessimo scommettere sul loro futuro non lo faremmo: sembrano piuttosto simili a Jonas e Rama Lila che infatti si lasciarono subito. Ma veniamo alle altre anticipazioni del Vicolo delle News.

News Trono Classico, in studio tutti in lacrime per Andrea Cerioli

Andrea Cerioli è stato invece al centro dell’attenzione per via di quanto accaduto fuori dagli studi e non in esterna con le corteggiatrici. Procediamo con ordine. Valeria Marini è andata a casa del tronista per chiedere un consiglio alla sorella sulla location in cui si dovrebbe tenere il party di fidanzamento: è iniziato allora un racconto commovente sulla mamma che ha fatto piangere tutti. La morte di una madre infatti cambia tutta la famiglia, ed è proprio questo su cui la sorella si è soffermata. Andrea intanto si sta concentrando su due corteggiatrici, Arianna e Federica, e ha deciso di eliminare la seconda.

Andrea Cerioli news, anche questa volta Maria De Filippi interviene

Quest’ultima comunque aveva ragionissima e ha fatto benissimo a protestare per quanto accaduto nelle registrazioni precedenti non ancora andate in onda; Andrea tuttavia non ha condiviso il suo atteggiamento perché l’ha trovata troppo aggressiva. Di Arianna invece non gradisce la sua eccessiva pacatezza e il fatto che non sia andata in esterna con lui: è stata Maria De Filippi a fargli capire però che lui non può decidere la reazione delle sue corteggiatrici e che in fondo Arianna dopo quanto accaduto aveva tutto il diritto per comportarsi in quel modo. Un intervento del tutto diverso, quello della De Filippi, da quello della registrazione in cui lanciava una frecciatina, più ona che ina, a Giulia Cavaglia.

Tutte le anticipazioni sugli altri troni e i gossip su Uomini e Donne

Non è la prima volta che Maria è intervenuta in puntata: la De Filippi infatti ha avuto da ridire anche sul comportamento di Lorenzo, che in questa registrazione si è superato. E che dire invece di Teresa Langella? La decisione che ha preso non è piaciuta proprio a nessuno e siamo sicuri se ne pentirà. Intanto impazza il gossip sulle coppie di Uomini e Donne che finiranno a Temptation Island Vip: recentemente sono emersi dei nomi che piaceranno senza dubbio ai fan della trasmissione. E non pochi pettegolezzi circolano anche sugli ex di Uomini e Donne che hanno preso parte al reality: avete visto cos’ha dichiarato qualche ora fa Ida su Riccardo? Tenetevi aggiornati insomma perché ne avrete di cose da vedere!