Giulia Salemi, critiche improvvise su Francesco Monte: la risposta zittisce tutti

Giulia Salemi e Francesco Monte news: cosa sta succedendo dopo il Gf Vip 2018

News su Giulia Salemi e Francesco Monte direttamente da Instagram! Dopo il Gf Vip 2018 i fan vogliono sapere cosa sta succedendo fra i due, se stanno ancora insieme o se invece litigano come in Casa. Tornati alla vita reale, l’unico modo per avere notizie su Francesco e Giulia è affidarsi ai social network. Uno dei momenti migliori per fare domande sono le dirette Instagram e la Salemi ne ha fatta una proprio stasera! L’ormai ex gieffina ha fatto sapere di essere arrivata a casa a Milano, di aver finalmente portato tutti i bagagli a casa sua e non ha mancato di ringraziare tutti: “Tutto bene, amici. Tutto bene. Ho rivisto tutti i miei amici. Ieri sera abbiamo fatto una big reunion. E niente. Grazie ragazzi, per tutto l’amore e tutte le pagine, per il sostegno”. Ma come è facile immaginare tutti volevano avere notizie di Francesco ed è qui che sono partite alcune critiche.

Giulia Salemi su Instagram risponde ai fan dopo le critiche su Monte

Durante la diretta quasi tutti i commenti erano inerenti alla coppia, ma inizialmente lei sembrava dare retta soltanto a chi non faceva domande su Francesco, pure se era chiaro come stanno le cose dopo il Gf Vip. Tuttavia, l’impressione era che andasse tutto bene, visto che Giulia ha chiamato il suo amico Matteo “Franci Franci”, come è solita chiamare Monte. Ma ai fan non è bastato, volevano sapere cosa è successo, se le manca, quando si rivedranno… Tutto ciò che poteva essere domandato è stato domandato. A un tratto c’è stato chi ha accusato Giulia di leggere solo i commenti che convenivano a lei, ma erano fan un po’ troppo insistenti e non veri e propri hater (come quelli con cui ha avuto a che fare oggi Fedez). La persiana comunque ha reagito: “Non è che leggo solo quello che mi fa comodo. Solo che una cosa sovrasta l’altra e vanno giù”. Sarà pure come ha detto lei, ma dopo questo commento Giulia ha parlato di Francesco: “Va tutto bene. Tutto molto bene. Siamo stati tutti insieme in questi due giorni”.

Gf Vip, Francesco e Giulia news: “Ci siamo appena visti, va tutto benissimo”

La Salemi ha anche risposto a chi le chiedeva quando si sarebbero rivisti: “Ragazzi ci siamo appena visti, siamo stati insieme due giorni. Tutto molto bene. Matte non ha ancora conosciuto Fra ma succederà molto presto. Matte è il mio migliore amico, il mio compagno di viaggio”. Giulia ha aggiunto che le manca molto la casa del Grande Fratello Vip e che era per lei un’isola felice. Abbiamo altre news? Certo che sì: “Con Fra tutto benissimo, visto che continuate a fare domande. Tutto ok. Tutto è bene quel che finisce bene. Sto riprendendo in mano la mia vita, non ricordavo neanche il codice pin”, ha detto ancora nella diretta.

Giulia e Francesco vogliono un po’ di privacy: le parole su Instagram

Ma per tutta la durata della diretta, in cui non ha mancato di dire cosa sta succedendo tra Stefano e Benedetta, sono proseguite le domande su Monte! Tutta questa attenzione e tutta questa curiosità erano prevedibili, dato che il rapporto è nato sotto l’occhio delle telecamere. Eppure sembrerebbe che Giulia e Francesco abbiano deciso di non far trapelare più di tanto. Giulia infatti ha spiegato di volere mantenere la privacy sul rapporto: “Rispetto anche chi ho dall’altra parte e un po’ di privacy dopo tre mesi di sovraesposizione va bene”. Che siano state delle chiare richieste di Monte? Quest’ultimo infatti ha sempre detto di voler tenere per sé e per Giulia ciò che succede fra loro, mentre lei si era mostrata come una ragazza a cui piace condividere con gli amici, e chissà con i fan, ciò che le accade. Proprio questa differenza è stata causa di molti problemi nel loro rapporto in Casa, forse per questo Giulia ha voglia di evitare discussioni ora che si vivono in privato.

Giulia Salemi e Fariba, la verità sul loro rapporto dopo il Gf Vip

Una delle discussioni che ci si potrebbe aspettare fra Giulia Salemi e Francesco Monte riguarderebbe la suocera, Fariba Tehrani. Sin dal primo incontro tra Monte e Fariba lui non ha vissuto bene l’intromissione della donna. Poi in semifinale Giulia è finita al televoto diretto a causa di sua madre e lui è arrivato al punto di mandare un chiaro avvertimento prima di uscire dalla Casa. Stando alle parole di Giulia di stasera però, pare che la situzione con Fariba sia stata chiarita: “Non sono quel genere di figlia che smette di parlare con la mamma. Non ho mai smesso di parlarle, abbiamo avuto un chiarimento. La situazione è molto personale. Penso che abbia capito che io devo camminare da sola e che lei deve rispettare le mie scelte e non intromettersi in quella che è la mia vita lavorativa barra sentimentale. Quindi sì diciamo che c’è stato un chiarimento”. Tutto sembra procedere nel migliore dei modi, pare, e per tutti e tre: Fariba potrebbe presto sbarcare sull’Isola. Non resta che darvi appuntamento alle prossime news su Francesco e Giulia!