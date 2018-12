Francesco Monte, dopo il Gf Vip cosa succede con Giulia? Video che spiazzano

Francesco Monte e Giulia Salemi stanno insieme dopo il Gf Vip 2018? Il video che piace

Cosa succede a Francesco Monte e Giulia Salemi dopo il Gf Vip 2018? Diciamoci la verità: nessuno credeva moltissimo a questa relazione, tant’è che sono stati in parecchi a metterla in discussione ancor prima che il reality show di Canale 5 finisse. I fatti però sembrano smentire le malelingue – anche se bisogna dire che l’insicurezza di Francesco ha contribuito parecchio a diffondere gossip di questo tipo -, visto che entrambi si sono rivisti oggi e sembrano davvero intenzionati a conoscersi. A rivelarlo è stata proprio lei su Instagram.

Giulia e Francesco news dopo il Gf Vip 2018, i messaggi di lui su Instagram

Di Francesco non aveva parlato benissimo una persona che lo conosceva bene e che lo aveva visto soffrire dopo la rottura con Cecilia: è solo una delle tante opinioni non proprio positive sulla coppia che però ben sintetizza cosa si diceva sul conto di questo amore. Su Instagram poi Francesco non aveva neanche fatto cenno alla sua Giulietta: in una storia pubblicata qualche ora fa lo si sente infatti soltanto dire “Ragazzi, si torna a casa, sì proprio in questo istante col valigione, pronti e via! Look di serata ancora! Un bacione! Voi che state facendo?”. Un messaggio innocente che non dava in pasto a noi appassionati di gossip niente di niente. A differenza di Fabio Basile, che invece si è molto sbilanciato su Giulia Provvedi, Francesco sembra essere intenzionato insomma a voler mantenere una certa riservatezza. Fino a un certo punto però.

News Francesco Monte e Giulia Salemi, dopo il Gf Vip sono stati insieme: lei racconta tutto

Tutti distratti dallo scambio di battute tra Walter e una notissima conduttrice TV, avevamo forse dimenticato che là dove non c’è Francesco c’è Giulia. E Giulia, lei sì che parla tanto e ci tiene informati (non come l’ex gieffina sua omonima De Lellis che oltre a queste coccole notturne che hanno sorpreso tutti non ha detto tantissimo su Irama): proprio dal suo profilo Instagram abbiamo infatti prima scoperto che i due si sono visti e stanno bene (“Amici, tutto benissimo, stiamo benissimo, tutto molto power, fiabesco, zero litigate anzi il contrario! Top“), poi che hanno passato la serata assieme. Sul profilo di Giulia si vede infatti una storia in cui, con sfondo la nota canzone Da zero a cento di Baby K, la Salemi riprende il suo principe azzurro in macchina. E se pensate che i gossip su Francesco siano finiti qui vi sbagliate di grosso: avete letto le recentissime dichiarazioni da sogno di una sua nota ex corteggiatrice?