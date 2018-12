Walter Nudo e Simona Ventura, messaggi commoventi: “Sei una sorella, i love you”

Walter Nudo dopo il Gf Vip 2018: la dedica speciale di Simona Ventura

Walter Nudo ha potuto riabbracciare i suoi cari dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. Ha avuto l’ultima grande sfida col suo miglior amico, Andrea Mainardi: hanno condiviso momenti magici all’interno della Casa e si sono promessi di vedersi anche al di fuori di quel contesto televisivo. La commozione, per Walter, è stata tanta… tantissima! Non si sarebbe mai aspettato di trionfare anche al Gf Vip 2018, dopo la sua vittoria all’Isola dei Famosi, edizione condotta su Rai 2 da Simona Ventura. Adesso è stata proprio la conduttrice ad avergli fatto degli auguri speciali perché sono emersi tanti ricordi legati a Walter, una persona che ha da sempre stimato, come ha fatto sapere lei stessa su Instagram.

Walter Nudo ringrazia Simona Ventura pubblicamente

“Sono felice della vittoria di Walter Nudo al Gf Vip! Guardandoti ieri sera, Walter, mi sono commossa rivedendo delle emozioni indimenticabili. Ti auguro tanta felicità. You deserve it”. Delle parole veramente sentite per il vincitore del Grande Fratello Vip 3, che non sono cadute nel vuoto, visto che Walter ha deciso di risponderle con un messaggio altrettanto tenero: “Cara, Simona. Le tue parole mi commuovono ora come allora. Grazie! 15 anni fa come una sorella, hai partecipato in prima persona all’amore di un padre verso i suoi figli. Gli anni passano, i figli crescono… ma certe emozioni rimangono forti più che mai. Da genitore a genitore, love you”.

Le ultime novità sul Grande Fratello Vip: cosa succederà dopo la finale?

Dopo aver vinto il Gf Vip, Walter Nudo sarà presente a Verissimo, in cui racconterà le emozioni provate durante tutto il suo percorso all’interno della Casa. Ma ci sarà presto anche una reunion dei concorrenti del Grande Fratello Vip: scopriremo se la storia di Francesco e Giulia continuerà (dopo le inaspettate frasi d’amore di Monte alla sua fidanzata), se il problema all’occhio di Jane Alexander si è risolto e anche se Giulia Provvedi ha rivisto Malefix… abbiamo invece conosciuto finalmente suo fratello nell’ultima puntata del Gf Vip!