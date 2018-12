Francesco Monte rinato grazie a Giulia Salemi: “Con Cecilia non ero così”

Gf Vip, Francesco e Giulia: ora sono una vera coppia. Addio, Cecilia!

Francesco Monte ha finalmente fatto chiarezza sui suoi sentimenti. Ha capito che Giulia Salemi è una persona speciale, per lui. Grazie a lei, è riuscito a mettere da parte i ricordi negativi legati alla sua storia con Cecilia Rodriguez. Francesco si è spinto anche oltre affermando di aver riscoperto delle parti del suo carattere che sembravano sparite per sempre e che nemmeno Cecilia ha mai conosciuto. Giulia, pazientemente, è rimasta con lui fino alla fine e ha avuto ragione su tutti quelli che le dicevano che Monte non era affatto interessato a lei. Giulia Salemi e Francesco Monte si vedranno subito dopo la finale del Grande Fratello Vip e sicuramente non si lasceranno nel giro di una settimana. O almeno ce lo auguriamo!

La dedica d’amore di Francesco e il paragone tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi

Stefano e Benedetta forse si vedranno dopo la finale, un problema che non si porranno Francesco e Giulia: per loro inizierà un nuovo capitolo della vita! Nell’ultima puntata del Gf Vip 2018, finalmente l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una dedica d’amore alla Salemi: “Con loro ho abbassato le barriere. Un lato mio è saltato fuori. Un Francesco di 20 anni. Giulia ha tirato fuori la mia sensibilità, il mio lato un po’ cucciolone, questo mio lato che è andato perso negli anni e che ho trattenuto nella relazione con Cecilia. Con lei usciva poco”. Non crediamo, comunque, che alla Rodriguez possa interessare molto questo paragone con la Salemi. A Paola Di Benedetto, Francesco non le ha dato nemmeno la possibilità di conoscere un lato del suo carattere, come ha spiegato lei stessa durante l’intervista a Rivelo!

La sorpresa del fratello di Francesco Monte: le stupende parole di Stefano

Questa sera Francesco ha ricevuto anche una sorpresa da parte di suo fratello Stefano Monte: “Mi viene da piangere. Mi sei mancato. Francesco è il mio cuore. Non ho nient’altro da dire. Ha fatto un bel percorso, ha lottato contro sé stesso, ha affrontato le sue paure. Ha iniziato a credere in sé stesso. Il percorso migliore che avrebbe potuto intraprendere”. E ora non ci resta da sapere come si evolverà la storia di Francesco e Giulia del Gf Vip. Anche se qualche frase dell’ex tronista detta prima della finale ha fatto sorgere dei dubbi sulla coppia…